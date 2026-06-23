Primarul PSD al Sectorului 2, Rareș Hopincă, a declarat marți, în direct la Digi24, că România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline și a avertizat că actualul blocaj politic trebuie depășit rapid. Social-democratul a susținut că etichetarea AUR drept partid extremist este „o linie periculoasă” și a admis că, în actualul context parlamentar, ar putea fi nevoie inclusiv de voturile formațiunii conduse de George Simion pentru formarea unei majorități.

Declarațiile vin în contextul în care președintele Nicușor Dan a convocat consultări cu liderii partidelor parlamentare pentru desemnarea unui nou premier, după ce Guvernul Veștea nu a obținut votul de învestire în Parlament.

„Sorin Grindeanu poate coagula o majoritate”

Rareș Hopincă a spus că actualul moment politic impune o schimbare de abordare și o revenire la negocieri serioase între partide.

„Abordarea pare a fi, cel puțin la o primă vedere, una serioasă. De altfel, cred că imperativul momentului este ca toți oamenii politici, indiferent de tabăra în care s-au situat până acum, să-și reseteze cumva punctele de plecare, pentru că este obligatoriu să ajungem la un acord și este obligatoriu să avem un guvern cu puteri depline, investit cât mai repede”, a declarat acesta.

Liderii politici au fost chemați marți la Palatul Cotroceni pentru noi consultări, iar potrivit surselor Digi24, numele lui Alexandru Nazare este din nou luat în calcul pentru funcția de premier.

Hopincă a insistat că PSD este pregătit să intre la guvernare și să își asume inclusiv funcția de prim-ministru, însă a evitat să avanseze oficial un nume.

„Suntem pregătiți să ne asumăm guvernarea, suntem pregătiți să ne asumăm și poziția de prim-ministru, dar este obligatoriu să identificăm o majoritate parlamentară. (...) Având în vedere pozițiile publice exprimate astăzi, cred că Sorin Grindeanu poate coagula o majoritate”.

„A vorbi despre un partid că este extremist e o linie periculoasă”

Una dintre cele mai importante declarații ale edilului PSD a vizat relația cu Alianța pentru Unirea Românilor. Hopincă a criticat modul în care partidul este etichetat în spațiul public și a cerut prudență în discursul politic.

„Cred că s-a uzitat foarte mult de o serie de epitete care nu întotdeauna au fost acoperite de realitate. Nu cred în generalizări.”

Acesta a mers mai departe și a spus că AUR nu trebuie exclus din ecuația parlamentară.

„Dar a vorbi despre un partid că este extremist deja cred că e o linie periculoasă care s-a trecut de prea multe ori.”

Primarul PSD a explicat că, în funcție de formula de guvernare care va rezulta în urma negocierilor, inclusiv voturile AUR ar putea conta.

„Sunt decizii pentru România unde s-ar putea să avem nevoie inclusiv de voturile AUR. Nu cred că face bine în acest moment să escaladăm tensiunea pe scena politică”.

PSD respinge un guvern fără social-democrați

Întrebat dacă PSD ar susține un guvern format din PNL, USR și UDMR, Hopincă a exclus această variantă.

„PSD nu ar putea vota un astfel de guvern și, de altfel, președintele Grindeanu a precizat public acest lucru.”

El a spus că prioritatea partidului rămâne refacerea coaliției pro-europene, însă a admis că negocierile au fost blocate de orgolii politice.

„A fost o prioritate pentru noi să reconstruim coaliția pro-europeană care a funcționat până în acest moment. Din păcate, din cauza unor orgolii exacerbate, nu s-a putut.”

În ceea ce privește varianta unui premier tehnocrat, Hopincă a respins ideea și a spus că România are nevoie acum de o soluție politică, nu de experimente.

„Cred că am trecut deja printr-un astfel de scenariu și nu cred că mai avem timp să mai încercăm astfel de scenarii. Opinia mea personală este că e nevoie de un guvern politic”.

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Editor : Ș.A.