Proiect depus în Parlament: femeile însărcinate să aibă drept la însoțitor în maternitate pe durata nașterii

Senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu a depus la Senat un proiect care propune modificarea legislației privind drepturile pacienților, astfel încât femeile însărcinate să poată avea, la cerere, un însoțitor pe durata travaliului și a nașterii, precum și garanții sporite pentru respectarea demnității și intimității în timpul internării.

Potrivit inițiatoarei, propunerea legislativă introduce în Legea nr. 46/2003 prevederi explicite privind respectarea demnității și vieții private a pacientelor în perioada nașterii, considerată una de vulnerabilitate excepțională, arată comunicatul de presă al USR.

„Femeia însărcinată are dreptul la respectarea demnității, intimității și vieții private pe tot parcursul sarcinii, travaliului, nașterii și până la externare”, spune unul dintre articolele care ar urma să fie introduse în lege, potrivit proiectului.

Un element central al inițiativei îl reprezintă posibilitatea ca femeile să fie însoțite în timpul nașterii de o persoană aleasă.

„Femeia însărcinată are dreptul de a fi însoțită, la cerere, de o persoană aleasă de aceasta, pe tot parcursul travaliului, nașterii și transferului intrainstituțional”, prevede proiectul, care adaugă că acest drept trebuie exercitat „cu respectarea normelor de igienă, epidemiologice și de siguranță medicală”.

Explicațiile inițiatoarei

Ruxandra Cibu Deaconu a declarat că inițiativa a fost construită în urma discuțiilor cu paciente și specialiști din domeniu.

„În urma numeroaselor discuții pe care le-am avut cu femei din România care au trecut prin experiențe traumatizante în timpul nașterii și la finalul dezbaterii la care au participat medici și paciente, am ajuns la concluzia fermă că există nevoia unei protecții sporite a femeilor însărcinate înainte și în timpul nașterii, pentru a le fi asigurată demnitatea, intimitatea și viața privată pe toată perioada internării”, a declarat Ruxandra Cibu Deaconu, senator USR, inițiatoare a proiectului.

Înainte de depunerea proiectului, senatoarea a organizat o dezbatere privind așa-numita violență obstetrică și condițiile din maternități.

„Este timpul să eliminăm din maternități toate practicile considerate nedemne pentru femei, în secolul în care trăim. Din păcate, România se numără printre ultimele țări europene care nu garantează explicit drepturile femeilor pe perioada nașterii. Este trist, dar odată cu adoptarea acestui proiect de lege vom pune viața și demnitatea viitoarelor mame pe primul loc”, a mai spus Ruxandra Cibu Deaconu.

Probleme de sistem și argumente europene

În expunerea de motive, inițiatoarea subliniază lipsa unui cadru normativ clar și consecințele acesteia în spitale.

„Absența unui cadru normativ explicit generează, în practică, o situație paradoxală: unități sanitare cu profil matern pot impune, prin regulamente interne, restricții absolute privind prezența însoțitorului și pot desfășura travaliul în saloane comune, fără separare auditivă sau vizuală adecvată, fără ca aceste practici să fie supuse unui test de proporționalitate față de drepturile fundamentale ale pacientei”, arată documentul.

Aceasta mai precizează că noile reglementări ar urma să fie „în concordanță cu standardele europene și cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății”.

Impactul estimat al propunerii legislative

În opinia senatoarei USR, modificările propuse ar putea avea efecte pozitive asupra sistemului medical și asupra încrederii pacientelor.

„Aceste completări ale Legii drepturilor pacienților sunt în măsură să crească încrederea în sistemul medical în rândul femeilor care doresc să devină mame, să contribuie la creșterea natalității în România și să reducă simțitor numărul cazurilor de nașteri care au produs traume semnificative mamelor, uneori cu efecte grave pentru toată viața”, a completat Ruxandra Cibu Deaconu.

