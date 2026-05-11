Proiect în Parlament: procedură mai rapidă pentru copiii adoptați care vor să își cunoască părinții biologici

Decizie administrativă în 30 de zile, fără instanță Aliniere la practicile europene

Senatoarea USR Cynthia Păun a depus o inițiativă legislativă în Parlament care simplifică și accelerează procedura prin care persoanele adoptate pot obține, dacă își doresc, informații despre identitatea părinților biologici.

Potrivit comunicatului de presă al USR, proiectul ar elimina necesitatea unui proces în instanță, în prezent obligatoriu, și ar introduce o procedură administrativă directă la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA).

Decizie administrativă în 30 de zile, fără instanță

Conform inițiativei, petenții vor putea solicita ANPDCA accesul la informații privind originile biologice, iar instituția va fi obligată să emită o decizie administrativă în termen de 30 de zile.

„Prin această propunere, ne asigurăm că demersul de a-ți afla părinții firești este mai simplu și mai accesibil, fără a încărca inutil instanțele cu proceduri administrative. Nu este doar o procedură, ci vorbim despre dreptul fiecărei persoane de a-și înțelege mai bine propria poveste. Iar acest lucru trebuie făcut în mod responsabil, cu respect pentru viața privată a tuturor celor implicați”, spune senatoarea Cynthia Păun.

Aliniere la practicile europene

Inițiatorii susțin că măsura aduce România mai aproape de standardele europene, unde astfel de solicitări sunt gestionate în principal prin proceduri administrative, considerate mai rapide și mai eficiente.

Noua reglementare ar permite persoanelor adoptate să solicite direct ANPDCA accesul la datele aflate în posesia autorităților publice privind identitatea părinților biologici.

Rol extins pentru ANPDCA și protecția datelor

Inițiativa legislativă consolidează rolul ANPDCA în sprijinirea persoanelor adoptate care își caută originile, inclusiv în facilitarea contactului cu părinții biologici sau cu rudele acestora, atunci când este posibil.

De asemenea, proiectul introduce obligații clare privind protecția datelor:

„De asemenea, inițiativa introduce dispoziții privind obligația autorității de a asigura confidențialitatea datelor și de a respecta dreptul la viață privată al tuturor persoanelor implicate.”

