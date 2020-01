Răsturnare de situație în cazul „revoltei” din Ditrău. Care este motivul pentru care oamenii îi alungă pe cei doi migranți sri-lankezi

Situaţie extrem de tensionată în Ditrău. Localnicii s-au arătat nemulţumiţi de angajarea a doi muncitori din Sri Lanka într-o brutărie din localitate. În emisiunea „Jurnalul de Seară”, senatorul UDMR Tanczos Barna a dezbătut subiectul alături de Cosmin Prelipceanu și primarul comunei Ditrău. Din discuție s-a desprins o concluzie destul de clară, și anume că cei doi migranți ar fi victime colaterale într-un scandal mai vechi între patronul brutăriei și mai mulți localnici.

Senatorul Tanczos Barna a spus că între comunitatea din Ditrău și patronul brutăriei ar fi un conflict mai vechi, latent. Iar cei doi angajați din Sri Lanka ar putea fi doar motivul acestei situații conflictuale. Primarul localității a confirmat această ipoteză și spune că între oamenii din comună și patron este un conflict mai vechi.

„Da, este un conflict mai vechi între patronul brutăriei și niște oameni”, a declarat la Digi24 primarul comunei Ditrău, Puskas Elemer.

„Este o comună liniștită. Este ciudat și mă miră acest fapt care a izbucnit în comună. Au creat un grup de Facebook și le-am cerut să facă și alte grupuri de Facebook, (nu doar „Vrem un Ditrău fără migranţi” - n.red.) de exemplu „Ditrău fără mizerie”, „Ditrău fără furturi”, „Ditrău fără violență”...” a spus edilul.

„Ieri am avut o ședință a Consiliului local unde au venit vreo 200 de oameni și ne-am înțeles ca să derulăm o ședință comună la căminul cultural. Mi-am asumat să fiu mediator. Sper să facem totul să rezolvăm această problemă neplăcută pentru noi”, a adăugat Puskas Elemer.

Mai mulţi locuitori ai comunei Ditrău din judeţul Harghita s-au arătat nemulţumiţi de prezenţa muncitorilor străini într-o brutărie din localitate. Oamenii solicită Consiliului Local demararea unui referendum pentru stoparea „afluxului” de imigranţi

Patronul brutăriei: Am adus angajaţi din afara ţării pentru că nu am găsit pe piaţa locală

Patronii fabricii din Ditrău spun că au vrut să angajeze forţă de muncă locală, atât din Harghita cât şi din alte judeţe, dar nu au avut succes, motiv pentru care s-au decis să caute brutari şi în afara ţării.

Aşa au ajuns să îi aducă în Harghita pe cei doi brutari sri-lankezi, care au învăţat rapid etapele procesului de producţie, sunt serioşi şi apreciaţi. În prezent, brutăria are în total 90 de angajați

„Singurul motiv pentru care am adus angajaţi din afara ţării este că nu am găsit pe piaţa locală. Noi am pus anunţuri şi în Harghita şi în afara judeţului, dar nu mai sunt, brutari se găsesc foarte greu (...) Şi ne-am decis că încercăm şi în afara ţării. Mai întâi, anul trecut, am adus un brutar din Ungaria, care este şeful brutarilor, şi acum două săptămâni au ajuns şi angajaţii din SRI-Lanka, printr-o firmă de recrutare. Suntem foarte mulţumiţi de ei, sunt muncitori foarte buni, înţelegători, cinstiţi, serioşi, în două zile au învăţat etapele producţiei, lucrează la fel ca şi ceilalţi angajaţi brutari”, a declarat presei Köllő Katalin, directoarea firmei care deţine fabrica.

Aceasta adaugă că în maxim o lună la fabrică vor mai fi angajaţi cinci muncitori străini, patru din Nepal şi unul din Sri Lanka, firma având nevoie de forţă de muncă calificată, întrucât se află în proces de extindere, cu fonduri europene.

Colegii lor de la fabrică le sunt alături şi spun că cei revoltaţi ar trebui să fie înţelegători şi să se gândească la faptul că mulţi localnici din Ditrău lucrează în străinătate, unde sunt acceptaţi şi respectaţi.

