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Rezultate LOTO - Joi, 10 septembrie 2026: Reporturi de milioane de euro la 6/49 și Joker. Bani mulți în joc și la Noroc

Data publicării:
bile de loto
Foto: Loteria Română
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Din articol
Numerele câștigătoare de joi, 10 septembrie: 

Joi, 10 septembrie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La 6/49, reportul depășește un milion de euro, iar la Joker, Loteria Română anunță un report de peste 1,15 milioane de euro.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 10 septembrie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 5,28 milioane de lei (peste un milion de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,65 milioane de lei (peste 886.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 6 milioane de lei (peste 1,15 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 708.300 de lei (peste 134.800 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 816.600 de lei (peste 155.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste un milion de lei (peste 207.300 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 417.500 de lei (peste 79.500 de euro).

Premiu caștigat la Joker, la tragerile de duminică

La tragerile loto de duminică, 6 septembrie, Loteria Româna a acordat  peste 27.700 de câștiguri în valoare totală de peste 2,2 milioane de lei.

La tragerea JOKER s-a câștigat premiul la categoria a III-a în valoare de 74.753,50 lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

Editor : Liviu Cojan

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