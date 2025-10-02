Live TV

REZULTATE LOTO - Joi, 2 octombrie 2025. Report uriaș de peste 7,1 milioane de euro la 6/49. Bani mulți în joc și la Joker

Data publicării:
bile de la loto
Foto: Loteria Română
Din articol
Numerele câștigătoare de joi, 2 octombrie: 

Joi, 2 octombrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 28 septembrie, Loteria Română a acordat 35.296 de câștiguri în valoare totală de peste 3,07 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 2 octombrie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus:  

Loto 5/40: 

Super Noroc:  

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 36,21 milioane de lei (peste 7,13 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,82 milioane de lei (peste 556.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 33,68 milioane de lei (peste 6,63 milioane de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 1 milion de lei (peste 197.300 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 109.500 de lei (peste 21.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 262.300 de lei (peste 51.600 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 67.700 (peste 13.300 de euro). La Super Noroc, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 224.500 de lei (peste 44.200 de euro).

Premii consistente acordate la tragerile de duminică

La tragerea Noroc, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 680.428,80 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Arad.

53.711,56 de lei este câștigul înregistrat la categoria a III-a, tot la Noroc. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Timișoara.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
gunoaie plastic deseuri reciclare camp natura poluata
1
Ministra Mediului, despre gunoaiele aruncate pe câmp: „Dacă mai aud de o campanie de...
Carduri sociale vouchere sprijin pentru romania
2
Au intrat banii: românii care au carduri sociale pentru alimente au primit prima tranșă...
boeing p8 poseidon in zbor
3
SUA au trimis chiar în coasta Rusiei aeronave avansate care „vânează” submarine. Ce pot...
Casa Albă
4
SUA critică România pentru lipsa de transparență în adoptarea legilor și modul în care...
lacul de acumulare vidraru
5
Diana Buzoianu, despre francezii care „ne fură apa și aurul din lacuri”: Extremiștii...
Decizia și anunțul instanței în cazul lui Ionel Ganea, la patru luni de la moartea copilului său de doi ani
Digi Sport
Decizia și anunțul instanței în cazul lui Ionel Ganea, la patru luni de la moartea copilului său de doi ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Jmhhc2g9NjMwMWJlMmNkNzkxNzU4ODYwYWMwN2ExZGNiMGFmMGY=.thumb
Patru luni de pregătire militară, pentru 6.000 de euro. Guvernul...
barbat care se fereste de viscol
Șase alerte de vreme extremă în România: ploi cât pentru o lună...
bazin de inot parasit
Caz tipic de risipă a banilor publici: Un bazin de înot construit în...
politisti inarmati la perchezitii
Percheziţii la clanul „Butoane” într-un dosar de proxenetism...
Ultimele știri
(P) Ce semne îți arată că trebuie să mergi de urgență la oftalmolog
Norvegia inaugurează în Polonia un centru militar de antrenament pentru soldații ucraineni
Oficialii Nobel îl acuză pe Trump că pune în pericol moştenirea ştiinţifică americană. Președintele SUA vrea premiul pentru pace
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
bile de la loto
REZULTATE LOTO - Duminică, 28 septembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de la loto
REZULTATE LOTO - Joi, 25 septembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile loto
Rezultate LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc - Duminică, 21 septembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc
bile de la loto
REZULTATE LOTO – Joi, 18 septembrie 2025: Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de la loto
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii suplimentate și milioane de euro în joc la 6/49 și Joker
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum te influențează Marte în Scorpion în octombrie 2025. Vor fi câteva semnale de alarmă de urmărit
Cancan
Predicția înfiorătoare pentru decembrie 2025 făcută de Nostradamus și confirmată de Baba Vanga. Ce susțin ei...
Fanatik.ro
Amantlâcul lui Geolgău cu o mamă a unui junior și reacția FRF: “A fost o capcană?!” / “Și doamna a marșat în...
editiadedimineata.ro
Cum să ai cel mai bun somn
Fanatik.ro
Directorul de la stat cu cel mai mic salariu din țară. Ce rezultate financiare a avut compania pe care o...
Adevărul
Europa își ridică un „Zid de drone” pe flancul estic. Ce este și la ce servește?
Playtech
Ce pensie încasează lunar un fost general în armată și ce sumă primește un subofițer după 30 de ani de muncă
Digi FM
Madonna s-a gândit la sinucidere în timpul luptei pentru custodia lui Rocco: Faptul că „cineva încerca să-mi...
Digi Sport
Bătut fără milă, după ce i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali! ”Sunt supărat pe el”
Pro FM
"Nicole merită mai mult"; "Wow, asta e scârbos". Keith Urban, pus la zid după un gest luat de fani ca un...
Film Now
„Dădaca” are stea la Hollywood! Fran Drescher, însoțită de fiicele vitrege din serial. Cum arată azi Maggie...
Adevarul
Armata Română iese la „shopping”. Tancurile cu care am ține la respect Rusia: „Abrams sunt prea grele, avem...
Newsweek
Haos total la Casele de Pensii: Întârzieri de 18 luni, doar 5% recalculări soluționate, zero în 2025
Digi FM
Sute de persoane şi-au luat rămas bun de la Claudia Cardinale la Paris. „A fost o vedetă de o frumuseţe...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Cameleonică și îndrăzneață. Pamela Anderson surprinde cu o nouă transformare de look, iar fanii sunt...
UTV
Anda Adam și soțul ei, Joseph, evacuați din clubul de lux din Cluj. Executorul le-a sechestrat bunuri în...