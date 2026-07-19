Rezultate LOTO - Duminică, 19 iulie 2026: Peste 8,12 milioane de euro se pot câștiga la 6/49. Reporturi consistente la Joker și Noroc

Duminică, 19 iulie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La 6/49, Loteria Română anunță un report de peste 8,12 milioane de euro, iar la Joker sunt în joc peste 406.000 de euro.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 19 iulie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 42,61 milioane de lei (peste 8,12 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,23 milioane de lei (peste 617.200 euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,13 milioane de lei (peste 406.800 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 441.800 de lei (peste 84.200 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 454.500 de lei (peste 86.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 607.100 de lei (peste 115.800 de euro), iar la Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de peste 313.000 de lei (peste 59.700 de euro).

Câștiguri mari înregistrate la tragerile de joi

Joi, 16 iulie, Loteria Română a acordat 19.455 de câștiguri în valoare totală de peste 2,06 milioane de lei.

La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a s-a înregistrat un câștig în valoare de 138.578,80 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Craiova.

La tragerea Joker de joi, 16 iulie, la categoria a III-a s-a înregistrat un câștig în valoare de 102.853,53 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe joaca.loto.ro.

Editor : Liviu Cojan