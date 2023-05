România, campioana UE la numărul de tineri care nu învaţă şi nici nu lucrează (Eurostat)

Mai mult de o zecime (11,7%) dintre tinerii (15-29 ani) din Uniunea Europeană nu erau ocupaţi - în educaţie sau formare, aşa-numiţii NEET - în anul 2022, potrivit datelor publicate vineri de Eurostat. România este campioana UE la acest capitol, urmată de Italia și Grecia, în vreme Olanda are cei mai puțini tineri fără ocupație.

România are cei mai mulți tineri fără ocupație din UE. Sursă: Eurostat

Datele institutului european de statistică Eurostat arată că 19,8% dintre dintre tinerii cu vârste între 15 și 29 ani din România nu erau ocupați anul trecut în educaţie sau formare (NEET - neither in employment nor in education and training, engl.).

România este campioană la acest capitol în UE, iar proporția tinerilor fără ocupație din țara noastră este aproape dublă față de media europeană (11,7%).

Pe locul 2 în topul țărilor cu tineri fără ocupație se află Italia (19%), iar pe locul 3 - Grecia (15,4%).

La capătul celălalt al clasamentului se situează Olanda (4,2% NEET) și Suedia (5,7%).

Aceste date arată că, în 2022, o treime dintre statele membre erau sub ţinta propusă pentru anul 2030, respectiv o proporţie NEET de 9%, respectiv: Olanda (4,2%), Suedia (5,7%), Malta (7,2%), Luxemburg (7,4%), Danemarca (7,9%), Portugalia (8,4%), Slovenia (8,5%), Germania (8,6%) şi Irlanda (8,7%).

Diferențe pe sexe

În majoritatea statelor membre sunt diferenţe între proporţia de NEETs în rândul tinerelor şi tinerilor. Anul trecut, 13,1% dintre tinerele cu vârsta între 15 şi 29 de ani din UE erau NEETs, în timp ce în rândul tinerilor proporţia era de 10,5%.

În ambele cazuri, Ţările de Jos au cea mai mică proporţie de NEETs: 3,8% în rândul tinerilor şi 4,6% în rândul tinerelor.

În contrast, cea mai mare proporţie de NEETs în rândul tinerilor se înregistra în Italia (17,7%), iar în rândul tinerelor se înregistra în România (25,4%).

La nivelul UE, proporţia tinerilor care care nu învaţă şi nici nu lucrează a scăzut cu 1,4 puncte procentuale în 2022 comparativ cu 2021. De-a lungul ultimului deceniu, proporţia de NEETs din UE a scăzut cu 4,3 puncte procentuale, de la 16% în 2012 până la 11,7% în 2022.

Cea mai mare reducere a proporţiei de NEETs între 2012 şi 2022 a fost înregistrată în Irlanda (minus 12,9 puncte procentuale), urmată de Grecia (minus 11,4 puncte procentuale), Bulgaria (minus 9,6 puncte procentuale) şi Spania (minus 9,5 puncte procentuale).

Însă există şi două state membre unde proporţia de NEETs a crescut între 2012 şi 2022: Austria (creştere de 0,9 puncte procentuale) şi România (creştere de 0,5 puncte procentuale).

Editor : Bogdan Păcurar