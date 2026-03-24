România rămâne pe primul loc în UE la mortalitatea rutieră, cu 68 de decese la un milion de locuitori, mult peste media europeană

România rămâne una dintre țările cu cele mai periculoase drumuri din Uniunea Europeană, în ciuda unei scăderi semnificative a numărului de decese rutiere. Potrivit datelor preliminare publicate de Comisia Europeană pentru 2025, rata mortalității rutiere în România este de 68 de decese la un milion de locuitori, mult peste media UE, de 43.

Totuși, România se numără printre statele care înregistrează progrese importante și care sunt, în acest moment, pe traiectoria de a atinge obiectivul european de reducere cu 50% a numărului deceselor până în 2030.

Scădere semnificativă, dar nivel încă ridicat

Datele arată că România a înregistrat o scădere de aproximativ 12% a numărului de decese rutiere față de anul anterior și de aproape 30% comparativ cu 2019, anul de referință stabilit de Uniunea Europeană.

Cu toate acestea, nivelul rămâne ridicat, România fiind depășită în clasamentul negativ doar de câteva state, precum Bulgaria și Croația.

La polul opus, cele mai sigure drumuri din UE se regăsesc în Suedia și Danemarca, unde rata mortalității este de doar 20, respectiv 23 de decese la un milion de locuitori.

La nivelul Uniunii Europene, aproximativ 19.400 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere în 2025, în scădere cu 3% față de anul precedent. Asta înseamnă cu aproximativ 580 de victime mai puțin.

Chiar și așa, Comisia Europeană a avertizat că ritmul actual de reducere nu este suficient pentru atingerea țintei stabilite pentru 2030.

Progresele diferă semnificativ între state. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în Estonia (-38%) și Grecia (-22%), în timp ce în alte țări evoluțiile sunt mai lente sau chiar negative.

Drumurile rurale, cele mai periculoase

Datele arată că cele mai multe accidente mortale continuă să aibă loc pe drumurile rurale, unde se înregistrează 53% din totalul deceselor.

În zonele urbane, ponderea este de 38%, iar pe autostrăzi doar 8%. În orașe, cele mai vulnerabile categorii sunt pietonii, bicicliștii și utilizatorii de vehicule pe două roți sau de dispozitive de mobilitate personală, care reprezintă 70% din totalul deceselor.

Un alt aspect îngrijorător este reprezentat de ponderea ridicată a victimelor în rândul tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani și al persoanelor de peste 65 de ani.

De asemenea, bărbații sunt implicați în majoritatea accidentelor mortale, reprezentând 77% din totalul victimelor.

Pentru fiecare persoană care își pierde viața în accidente rutiere, alte aproximativ cinci sunt grav rănite, ceea ce înseamnă că la nivelul UE aproape 100.000 de persoane suferă anual astfel de traumatisme.

Obiectiv ambițios: zero decese până în 2050

Uniunea Europeană și-a propus să reducă la jumătate numărul deceselor și al rănirilor grave până în 2030 și să ajungă la „zero decese” în accidente rutiere până în 2050.

„Reducerea constantă a numărului de decese arată că eforturile comune dau rezultate. Dar fiecare viață pierdută este una prea mult”, a transmis comisarul european pentru transport, Apostolos Tzitzikostas.

