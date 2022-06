Scandal cu iz sexual. Un primar i-ar fi cerut favoruri unei tinere angajate: Dacă vreau să fiu cu tine o oră, să fii la dispoziția mea

Scandal cu iz sexual în Călinești, Argeș. Edilul i-ar fi cerut favoruri sexuale unei tinere, ca s-o transfere la cabinetul său din primărie, cu un salariu lunar de 3.500 de lei. Fata a înregistrat convorbirea, și-a anunțat familia și a făcut totul public pe rețelele de socializare. Scandalul a împărțit localnicii în tabere. Tatăl tinerei anunță că vrea dreptate la tribunal, iar primarul spune că a fost o glumă.

Călinești, Argeș. 14 - 15 kilometri distanță de Pitești. O comună cu lume multă, puțin asfalt și o sumedenie de troițe cu sfinți la răspântii. Până mai ieri, pe ulițe a fost liniște patriarhală. De câteva zeci de ore însă, comunitatea se miră, discută și diseacă scandalul de la primărie. Edilul e acuzat că i-a cerut favoruri sexuale unei tinere din comună, ca s-o transfere de la firma de pază la care lucrează, la cabinetul său din primărie. Fata l-a refuzat. A înregistrat conversația și a făcut-o publică.

Publicăm un fragment din înregistrarea trimisă redacției Digi24 chiar de tatăl tinerei:

- Tu ești o fată nebună și nu înțelegi viața asta. Oricum ieși cu cineva! Tu de la mine ai numai de câștigat. Ieșim o dată pe lună. Nici n-am timp. Eu și dacă te-aș avea numai pe tine, n-am timp. Și ies cu tine poate o dată la o lună, la două luni, nu știu, câteva ore. În rest tu-ți faci viața ta. Și ai numai de câștigat. Oricum ești cu cineva, nu?

- Dar v-am spus de la început asta. V-am spus de la început! Că nu, nu vreau! Am spus de la început că nu vreau asta.

- Te pot angaja pe cabinetul meu, îți dau 35 de milioane (3.500 lei – n.red.). Mă duci, mă aduci, chestii d-astea. Îți dau liber cât vrei tu, îți faci viața cum vrei. Dacă am și eu nevoie de tine și vreau să fiu cu tine o oră - două într-o zi, să fii la dispoziția mea. E decizia ta.

- Nu! V-am spus!

Opinia familiei este rezumată exclusiv de tatăl tinerei. Aflat la lucru în Germania, ne-a transmis, telefonic, că se va adresa instanței de judecată.

Reporter: Mergeți în instanță?

Nicolae Dicu, tatăl tinerei: Da, bineînțeles. Ce fac? Mă dau înapoi, mă dă în calomnie, mă... Deci, nu! Mergem mai departe! Noi ne continuăm mersul.

Reporter: Ați contactat avocat?

Nicolae Dicu: Da, bineînțeles. Astăzi la ora 12:00 va veni avocatul.

Reporter: Ce-i transmiteți primarului?

Nicolae Dicu: Ce să-i transmit? Că nu a fost... Nu a fost... Cum să vă spun? Nu e om. Nu știu cum să... Credeți-mă, nu știu cum să mă exprim.

Reporter: Fiica dumneavoastră a trecut peste șocul emoțional?

Nicolae Dicu: Nu! Fiica mea merge la psiholog.

Cândva, primarul a făcut patru ani de închisoare, pentru evaziune fiscală. Acum, conduce destinele administrative a peste 11 mii de cetățeni

Primarul merge în continuare la primărie. Cândva a făcut patru ani de închisoare, pentru evaziune fiscală. Acum, conduce destinele administrative a peste 11 mii de cetățeni din Călinești. Și a acceptat să facă lumină în scandalul care-i umbrește cariera abia începută.

Reporter: Domnule primar, o s-o luați în echipă și pe domnișoara Dicu?

Mihai Georgescu, primar Călinești, Argeș: O să iau în echipă acele persoane care merită și care...

Reporter: Și merită domnișoara Dicu?

Mihai Georgescu: Domne, nu știu ce știți dumneavoastră despre domnișoara Dicu. Eu am avut...

Reporter: Păi, v-a înregistrat când i-ați cerut favoruri sexuale!

Mihai Georgescu: Eu nu cred că reiese din acea înregistrare favoruri sexuale. Am avut o discuție, o convorbire sau mai multe convorbiri. Am văzut că a extras din contextul convorbirii ce le-a convenit pentru a mă denigra. N-am cerut și n-am hărțuit pe nimeni. Sunt un familist convins, un om aproape de cetățeni.

Cetățenii... Unii îi detestă comportamentul, alții... zic că merg să-l voteze iar.

Bărbat: Chiar s-a făcut de râs.

Reporter: S-a făcut de râs?

Bărbat: Da... S-a făcut de râs. Lui, de fapt, să fiu cinstit, cam îi plac femeile!

Reporter: Îi plac?

Bărbat: Da, îi plac femeile.

Reporter: Își riscă primarul cariera?

Bărbat: Eu cred că da. Dacă a ajuns până la București...

Reporter: Cum e ca primar?

Femeie: A făcut. Deci, se vede ce-a făcut.

Reporter: Îl place lumea?

Femeie: Îl place. E și frumos, e și...

Reporter: E frumos primarul? Hahaha. Și îi plac și fetele astea mai mici.

Femeie: Asta-i treaba dumnealui.

Reporter: Dar cam câți ani are primarul?

Femeie: O fi având vreo 50 și ceva.

Reporter: Păi, ea are 20.

Femeie: Păi, ce dacă?

Primar: „Dacă gura mea e mai slobodă așa și glumele mele, câteodată, sunt interpretate în mod tendențios...”

Astfel de lucruri nu se pot contesta, că sunt dovedite de partea adversă, de fată. Dar, vedeți, nu știm în ce conjunctură s-a ajuns la situația asta. Nu știm.

Reporter: Vă întreb ceva: L-ați mai vota, după tot scandalul ăsta?

Bărbat: După tot scandalul ăsta, sincer să fiu, l-aș vota pentru că, totuși, e tânăr și are un viitor în față.

În loc de epilog, mesajul primarului pentru familia tinerei și pentru comunitatea din Călinești...

Mihai Georgescu, primar Călinești, Argeș: Le urez numai sănătate.

Reporter: V-a plăcut atât de mult fata aceasta?

Mihai Georgescu: Nu mi-a plăcut, domne! Mie-mi place familia mea, eu îmi iubesc toți locuitorii. Dacă gura mea e mai slobodă așa și glumele mele, câteodată, sunt interpretate în mod tendențios...

