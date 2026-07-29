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Video Scandal între Raed Arafat și Alexandru Rafila. Șeful DSU: „Nu există profesioniști mai buni și profesioniști mai puțin buni”

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raed arafat la conferinta de presa
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. Foto: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea
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Din articol
„Afirmația este nedreaptă și alimentează dezbinarea” Arafat: „Am colaborat excelent cu Rogobete și cu Cseke Attila” Arafat: „Să renunțe la mesajele care pun oamenii unii împotriva altora”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a lansat un atac dur la adresa fostului ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, pe care îl acuză că prin declarațiile sale privind serviciile de urgență „alimentează dezbinarea” într-un sistem care funcționează doar prin colaborare și respect reciproc.

Într-un mesaj publicat miercuri pe Facebook, Arafat afirmă că mandatul lui Rafila la Ministerul Sănătății a fost „una dintre cele mai dificile perioade pentru sistemul integrat de urgență din România”, susținând că în acea perioadă au existat încercări repetate de a pune componentele sistemului una împotriva celeilalte.

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Raed Arafat spune că a evitat în trecut să răspundă criticilor formulate de Alexandru Rafila, însă consideră că recentele declarații făcute de fostul ministru la Gala Societății de Salvare depășesc această limită.

„Am urmărit declaraţiile făcute de fostul ministru al Sănătăţii Alexandru Rafila la Gala Societăţii de Salvare din 27 iulie 2026. Pentru că ele vizează sistemul integrat de urgenţă, consider necesar să transmit următorul mesaj. Domnule fost ministru, am ales întotdeauna să nu răspund declaraţiilor dumneavoastră din perioada în care conduceaţi Ministerul Sănătăţii. Am considerat că sistemul integrat de urgenţă trebuie protejat de polemici şi de confruntări publice. De această dată însă nu pot trece cu vederea o declaraţie care loveşte în unitatea unui sistem construit pentru a salva vieţi”, a transmis șeful DSU.

„Afirmația este nedreaptă și alimentează dezbinarea”

Arafat critică declarația lui Rafila potrivit căreia îi respectă pe medicii și personalul din Unitățile de Primiri Urgențe, pe colegii din SMURD și pe pompieri, însă „profesioniștii” s-ar afla în serviciile de ambulanță.

Potrivit șefului DSU, această afirmație este „nedreaptă” pentru toți cei care lucrează în sistemul de urgență.

„Mai grav, este o afirmaţie care alimentează dezbinarea într-un sistem care funcţionează doar prin colaborare, respect reciproc şi încredere”, a subliniat Raed Arafat.

Raed Arafat susține că perioada în care Alexandru Rafila a condus Ministerul Sănătății a afectat funcționarea sistemului integrat de urgență.

„În loc să fie consolidat, sistemul a fost supus unor tensiuni permanente şi unor încercări repetate de a pune componentele sale unele împotriva altora, afectând coeziunea unui mecanism construit în peste trei decenii. Dacă sistemul integrat de urgenţă şi-a păstrat caracterul integrat şi nu a fost dezmembrat în acea perioadă, acest lucru s-a datorat faptului că miniştrii Afacerilor Interne şi prim-miniştrii care s-au succedat în timpul mandatului dumneavoastră au înţeles rolul şi importanţa acestui sistem şi au susţinut funcţionarea lui ca un sistem integrat, în beneficiul cetăţenilor”, a afirmat acesta.

Arafat: „Am colaborat excelent cu Rogobete și cu Cseke Attila”

Șeful DSU spune că după plecarea lui Alexandru Rafila de la Ministerul Sănătății colaborarea cu succesorii acestuia a fost foarte bună.

„Împreună am reuşit să corectăm o parte dintre problemele create în perioada mandatului dumneavoastră, chiar dacă mai sunt încă multe lucruri de făcut. Spun acest lucru pentru a fi foarte clar: nu este şi nu a fost niciodată o dispută politică şi nici una între partide. Dacă ar fi fost, nu aş fi putut colabora atât de bine cu miniştrii care au urmat după dumneavoastră. Problema nu a fost apartenenţa politică, ci deciziile şi mesajele care au afectat funcţionarea unui sistem bazat pe colaborare, complementaritate şi respect reciproc”, a declarat Arafat.

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Secretarul de stat respinge ideea că profesionalismul ar aparține exclusiv serviciilor de ambulanță și susține că toate structurile sistemului de urgență au un rol esențial.

„Fiecare dintre aceşti oameni are competenţe clar stabilite prin lege, responsabilităţi diferite şi un rol esenţial. Fiecare intervine în limitele competenţelor sale, iar tocmai această complementaritate face ca sistemul integrat de urgenţă să funcţioneze şi să salveze vieţi, în fiecare zi. În sistemul integrat de urgenţă nu există profesionişti mai buni şi profesionişti mai puţin buni. Există profesionişti cu competenţe diferite, complementare, care împreună fac posibilă salvarea de vieţi. Domnule fost ministru, sistemul integrat de urgenţă nu are nevoie de noi dezbinări. România are nevoie de un sistem unit, puternic şi respectat, în care fiecare profesionist este apreciat pentru rolul şi competenţele sale”, a afirmat Arafat.

Arafat: „Să renunțe la mesajele care pun oamenii unii împotriva altora”

În final, șeful DSU îl îndeamnă pe Alexandru Rafila să înceteze declarațiile care, în opinia sa, afectează coeziunea sistemului de urgență.

„După tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani, cred că avem cu toţii datoria de a construi punţi, nu de a ridica noi bariere. Respectul pentru sistemul de urgenţă înseamnă respect pentru toţi profesioniştii lui – pentru medicii şi asistenţii din serviciile de ambulanţă, pentru personalul din Unităţile de Primiri Urgenţe, pentru echipajele SMURD, pentru pompieri, pentru aviatori, pentru salvamontişti, pentru voluntari, pentru dispeceri şi pentru toţi cei care, indiferent de uniformă sau instituţie, îşi fac datoria cu profesionalism şi devotament. Pacienţii nu sunt salvaţi de o singură instituţie. Sunt salvaţi de un sistem integrat de urgenţă care funcţionează prin colaborarea tuturor. Acesta este sistemul pe care avem obligaţia să îl apărăm şi să îl întărim, nu să îl dezbinăm”, a încheiat Raed Arafat.

Reacția lui Raed Arafat vine după afirmațiile făcute de Alexandru Rafila în cadrul Galei Societății de Salvare, organizată cu două zile înainte.

„Cred că trebuie să dăm Cezarului ce-i al Cezarului şi profesioniştilor din serviciile de urgenţă. Aş vrea să discutăm foarte clar: serviciile de urgenţă reprezintă serviciile de urgenţă prespitalicească, serviciile de ambulanţă, cei de la unităţile şi compartimentele de primiri urgenţe, să-i salutăm şi să le mulţumim şi celor de la SMURD, dar profesioniştii sunt în zona ambulanţei. Le mulţumesc pentru tot ceea ce fac şi sunt convins că România este pe mâini bune când discutăm de situaţiile de urgenţă”, a declarat fostul ministru al Sănătății.

Editor : Ana Petrescu

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