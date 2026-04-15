Scutire de impozit pentru locuințele fără apă, canalizare și gaze. Inițiativă legislativă înregistrată în Parlament

Deputaţii AUR Mihai Enache şi Lucian Muşat au depus în Parlament un proiect de lege care prevede scutirea de impozit pentru locuinţele care nu sunt racordate cumulativ la utilităţile de bază – apă, canalizare şi gaze naturale.

Iniţiativa legislativă are ca scop sprijinirea proprietarilor care trăiesc în gospodării fără acces la infrastructura publică esenţială.

„România reală nu este cea din rapoartele cosmetizate ale guvernanţilor şi nici cea din discursurile seci ale unei clase politice rupte de suferinţa oamenilor. România reală este ţara în care milioane de români trăiesc şi astăzi fără apă curentă, fără canalizare şi fără gaze naturale, în timp ce statul le cere, cu o cinică regularitate, să plătească taxe şi impozite ca şi cum ar beneficia de toate condiţiile minime ale unui trai decent”, precizează AUR, într-un comunicat de presă.

Potrivit formaţiunii, măsura ar reprezenta un gest de „demnitate” pentru proprietarii afectaţi de lipsa utilităţilor. „Românii trebuie să aibă demnitatea de a fi proprietari şi să se bucure de respect real pentru proprietatea lor”, mai spune sursa citată.

Liderul deputaţilor AUR Mihai Enache a susținut că proiectul vine în sprijinul celor care trăiesc în condiţii precare.

„Venim cu o nouă soluţie de demnitate şi de normalitate pentru românii care sunt forţaţi de guvernare şi de autorităţile locale să trăiască în condiţii de ev mediu: fără gaze, fără apă, fără canalizare, fără energie electrică”, a declarat acesta.

La rândul său, deputatul Lucian Muşat a prezentat date privind gradul redus de conectare la utilităţi în anumite zone ale ţării. El afirmă că peste 60% din populaţia României şi 70% dintre unităţile administrativ-teritoriale nu sunt conectate la reţeaua de gaze naturale, că peste 40% dintre locuitori nu beneficiază de canalizare şi că peste 25% nu au apă curentă.

„Milioane de familii sunt obligate să trăiască în condiţii incompatibile cu orice pretenţie de stat european, dar sunt tratate de autorităţi ca şi cum ar locui în zone complet dezvoltate şi complet racordate la infrastructura publică. România are astăzi peste 3.000 de primării şi 41 de consilii judeţene, însă, în ciuda acestui aparat administrativ uriaş, zeci de mii de gospodării continuă să trăiască fără apă curentă, canalizare şi gaze, abandonate de autorităţi şi lăsate în afara oricărei minime normalităţi”, a adăugat Muşat.

