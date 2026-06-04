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Tomac vrea un „dialog sincer” cu „forțele prooccidentale” din Parlament pentru învestirea guvernului

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tomac face declaratii
Foto: Inquam Photos / George Călin

Eugen Tomac, desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier, a spus că va prezenta Parlamentului un guvern tehnic, nu politic, și că vrea un „dialog sincer” cu „forțele politice democratice și prooccidentale din Parlament” pentru învestirea viitorului cabinet.

„Este o onoare și responsabilitate această desemnare de a forma viitorul Guvern al României. Înțeleg din plin contextul dificil prin care trecem, cunosc așteptările românilor și sunt conștient de provocările pe care trebuie să le depășim împreună. Viziunea mea este clară: România se află într-un moment care cere, înainte de orice, responsabilitate. Doar așa putem oferi României direcția clară de care avem nevoie. Spun responsabilitate, pentru că este temelia pe care se construiește totul. Doar așa investițiile vor continua să vină în țara noastră, reformele vor aduce rezultate, iar instituțiile statului vor recâștiga încrederea cetățenilor pentru care lucrează”, a spus Tomac.

„În acest spirit, îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă, care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc, așadar, să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice democratice și prooccidentale din Parlament pentru a învesti un guvern care va avea o singură agendă: binele comun al cetățenilor României.

Înțeleg mizele politice, sunt legitime și firești într-un stat democratic, dar știu că România are nevoie acum de proiecte naționale duse până la capăt și obiective clare. De aceea, voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic”, a continuat el.

Tomac a mai spus că va menține „direcția trasată” de președintele Nicușor Dan, „de apartenență la familia europeană, de consolidare a parteneriatului strategic cu Statele Unite, a relației noastre transatlantice în ansamblu, relevanța noastră în NATO, fiind o prioritate”.

„Foarte importantă este competitivitatea economică, pentru că doar o economie puternică poate susține bunăstarea pe care o merită cetățenii României. Fondurile PNRR, aderarea la OCDE sunt obiective care au deja o rezonanță publică, dar acestea pot fi atinse doar dacă suntem serioși și credibili ca stat”, a continuat el.

„Garantarea securității țării și a cetățenilor rămâne o obligație fundamentală a statului român. Nicio prosperitate nu este posibilă în absența ei. Avem un război la graniță și vedem impactul. Echipa pe care o voi forma și pentru care voi cere votul Parlamentului va acționa cu maximă responsabilitate față de bugetul public și va respecta absolut toate angajamentele asumate de România în relația cu partenerii noștri internaționali și, evident, cetățeanul va fi așezat în centrul fiecărui effort”, a mai spus Tomac.

Editor : M.B.

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