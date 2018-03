SMS-ul care anunţă expirarea paşaportului. Ce va conţine şi de când devine realitate

Persoanele cărora urmează să le expire paşaportul vor fi avertizate prin SMS, printr-un sistem de notificare ce devine funcţional începând de miercuri, transmite Agerpres, citând un comunicat al Ministerului de Interne.

Foto: Agerpres

Măsura este aplicată de Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia Generală de Paşapoarte, şi Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular, pentru eficientizarea procesului de eliberare a paşapoartelor."Deţinătorii de paşapoarte, care au comunicat la depunerea ultimei cereri un număr de telefon valabil, vor primi un SMS prin care vor fi informaţi că le expiră paşaportul, cu una până la trei luni înainte. Prin acelaşi mesaj, cetăţenii vor fi încurajaţi să se programeze din timp pentru a evita timpii mari de aşteptare din perioada de vară", informează un comunicat al MAI transmis miercuri AGERPRES.Textul mesajului va fi: "Paşaportul dumneavoastră va expira în curând. Pentru reînnoire, programaţi-vă online pe epasapoarte.ro (România) sau econsulat.ro (străinătate)".Pentru SMS-urile transmise la nivel naţional va figura ca semnatar D.G. Paşapoarte, iar în străinătate - Departamentul Consular. Mesajele vor fi trimise de la numărul scurt 1813, la eticheta de expeditor figurând termenul PAŞAPOARTE.De asemenea, în luna martie, vor primi un SMS de notificare cetăţenii cărora le-a expirat paşaportul în ultimele şase luni.Sistemul informatic a fost pus la dispoziţie de integratorul proiectului Sistemul Informatic Integrat de Management al Documentelor de Călătorie - E-Pass, Compania Naţională Imprimeria Naţională, în urma unei proceduri de achiziţie derulată prin SEAP."Printre demersurile iniţiate de MAI şi MAE pentru simplificarea procedurilor de obţinere a paşaportului şi de reducere a aglomeraţiei de la structurile de paşapoarte, care se înregistrează mai ales vara, se numără interconectarea sistemelor informatice ale celor două ministere, măsuri pe linie legislativă (ex. proiectul de lege pentru creşterea valabilităţii paşapoartelor), de resurse umane (ex. încadrarea de personal din sursă externă pentru serviciile de paşapoarte), precum şi organizarea unei campanii de conştientizare a cetăţenilor cu privire la necesitatea de a-şi face paşaport din timp pentru a evita aglomeraţia din perioada concediilor", se arată în comunicat.Sloganul campaniei este "Anul are 12 luni, nu aştepta vara! Documentele de călătorie pot fi făcute din timp".