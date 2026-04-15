Live TV

Marcel Ciolacu susține că Guvernul a „tras de timp” în cazul scandalului Pfizer: „Credeți că puteam câștiga vreun proces?”

Carla Tănasie Data publicării:
Marcel Ciolacu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Decizia pe care Ministerul Sănătății încerca să o paseze 

Marcel Ciolacu a menționat într-o conferință de presă susținută miercuri, 15 aprilie, că Guvernul României era conștient că riscă să piardă procesul cu Pfizer încă din anul 2023, însă a încercat „să tragă de timp”, lăsând compania farmaceutică să dea statul român în judecată, pentru a întârzia plățile către producătorul de vaccinuri. 

Marcel Ciolacu a participat la o conferință de presă la Spitalul Universitar din București, în calitate de președinte al Consiliului Județean Buzău.

Acolo, fostul prim-ministru a fost întrebat de jurnalista Digi24 Carla Tănasie dacă a comunicat cu fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, în anul 2023, când a preluat conducerea Guvernului.

„Nu am avut o comunicare cu domnul Rafila pe acest subiect, am avut echipa domniei sale, dar din câte știu domnul Rafila a avut-o servită cu aceste vaccinuri. Eu nu știu cum s-a semnat pentru asemenea cantitate imensă. Dacă dumneavoastră aveți vreo explicație, vorbim. Nu e nimeni de la PSD vinovat”, a răspuns Marcel Ciolacu.

În schimb, fostul premier a subliniat că i s-a transmis din partea fostului ministru al Sănătății că România riscă să fie dată în judecată de Pfizer. 

„Au început demersurile. Credeați că puteam câștiga vreun proces cu Pfizer? Vaccinurile erau la noi în depozit. Am înțeles că am vrut să ne judecăm, dar care a fost temeiul? Dacă eu vă iau mașina, trebuie să v-o plătesc, vă las să mă dați în judecată ca să mai trag de timp. Nu era evident?”, a fost răspunsul lui Ciolacu la întrebarea „și ce ați făcut?” în momentul în care a auzit că România a fost dată în judecată de Pfizer.

Acesta a punctat că fostul ministru Alexandru Rafila „a avut-o servită cu acceste vaccinuri”, acuzând membrii Guvernului din 2021 că au dat o comandă „ilogică”.

„Pornim de la o gafă. Era o comandă ilogică, nu are nicio treabă cu realitatea, decât dacă voiam să vaccinăm și Africa din banii noștri (...) Au existat niște negocieri, unele le câștigam, unele nu, dar vă repet, era foarte greu să câștigăm o comandă, făcută acea comandă, ni s-a livrat acea comandă”, a mai declarat fostul prim-ministru.

Din mai multe documente intrate în posesia Digi24 reiese că membrii Guvernului știau ce urma să se întâmple în cazul contractului cu producătorul de vaccinuri anti-COVID-19, Pfizer. 

  • În 2021, România își asuma atunci să comande 39 de milioane de doze de vaccinuri anti-COVID-19 de la compania Pfizer. Ministerul de Finanțe a subliniat încă din 2021 că „numărul de doze de vaccin propuse spre achiziționare depășește necesarul de doze al populației”. 
În anul 2023, când pandemia de COVID-19 în România și Uniunea Europeană se ameliorase, Comisia Europeană și Pfizer au încheiat un amendament care presupunea reducerea numărului de doze contractate de fiecare țară și extinderea livrării, din anul 2023 și până în anul 2026 (Amendamentul 5). 

Statele membre au avut atunci la dispoziție timp de gândire pentru a decide dacă acceptă condițiile Amendamentului 5, anunțat public de Comisia Europeană pe 25 mai 2023.

Concret, ministrul Sănătății de la acea vreme, Alexandru Rafila, a avut pe masă două variante:

  • Varianta I, acceptarea Amendamentului 5: „Costul total al aprobării ca România să adere la noile prevederi contractuale negociate cu producătorul se ridică la suma de 1.081.714.000 lei (aproximativ 216.343 milioane de euro), din care 287.820.000 lei vor fi achitați într-o perioadă de 4 ani”
  • Varianta II, neacceptarea amendamentului 5: „Costul total al neaderării României la noile prevederi contractuale se ridică la suma de 1.875.609.000 lei (aproximativ 375.122 milioane de euro) la care se adaugă cheltuielile cu reprezentarea cauzei României în instanță (legislația aplicabilă este cea din Belgia), a căror valoare nu poate ficuantificată, în cazul în care statul român pierde procesul”

Practic, decizia de a accepta Amendamentul 5, negociat de Comisia Europeană cu Pfizer, ar fi costat România 216.343 de milioane de euro, în timp ce decizia de a nu accepta amendamentul ar fi costat țara noastră 375.122 de milioane de euro, plus cheltuielile de judecată cu Pfizer, după cum reiese din răspunsul transmis de Ministerul de Finanțe.

Fostul ministru al Sănătății, însă, i-a cerut premierului de la acea vreme, Nicolae Ciucă, dar și Ministerului de Finanțe, condus la acea vreme de Marcel Boloș, să îi spună ce decizie ar trebui să ia. 

Acest lucru se întâmpla în condițiile în care, după cum a subliniat și Ministerul Finanțelor (tot în anul 2023) într-un răspuns intrat în posesia Digi24, decizia era exclusiv a Ministerului Sănătății.

Reamintim că fostul prim-ministru Nicolae Ciucă a subliniat, într-un răspuns pentru Digi24.ro, că „cei care sunt în măsură să poarte o discuție pe acest subiect sunt cei de la Ministerul Sănătății”.

Editor : Matthew Garvey

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
Ce nu este indicat în a treia zi de Paște 2026. Foto Getty images
2
Când poți spăla rufe în Săptămâna Luminată 2026. Ce nu trebuie să faci în a treia zi de...
Peter Magyar
3
Magyar afirmă că a cere Ucrainei să cedeze teritorii este un lucru „nedemn”: „Dacă Rusia...
simion aur inquam george calin
4
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
Hungary Election
5
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
Ana Maria Tănăsie: "Pun și eu o poză în lenjerie și o să îmi bubuie Instagramul"
Digi Sport
Ana Maria Tănăsie: "Pun și eu o poză în lenjerie și o să îmi bubuie Instagramul"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
672153262_1409378741217786_7315088120420686814_n
Reacția Ambasadei Israelului în România după vandalizarea cimitirului evreiesc din Reghin
Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.
Contractul de vaccinuri Pfizer. Reacția lui Alexandru Rafila, după ce Digi24 a arătat că a încercat să paseze o decizie-cheie
Rent House. Paying Property Tax
Explozia chiriilor în Europa: În ce țări au crescut cel mai mult prețurile în 2025 și unde se situează România
Agricultură
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă România într-un astfel de clasament mondial
Logo-ul FMI pe ușa unui sediu al instituției din Washington, fotografiată pe 11 aprilie 2023.
FMI a redus prognoza de creștere economică a României la 0,7% în 2026, de la 1,4%. Ce estimări are pentru inflație
Recomandările redacţiei
tastatura laptop main
Reacția Ministerului Apărării după dezvăluirile că zeci de conturi de...
militari americani
SUA vor trimite alte câteva mii de soldați în Orientul Mijlociu, în...
Telefon mobil
Aplicația UE de verificare a vârstei pe platformele online este gata...
sorin grindeanu face declaratii
Grindeanu: „România are nevoie urgent de o resetare care să schimbe...
Ultimele știri
Pakistanul ia o decizie radicală pentru a frâna creşterea preţurilor la energia electrică
Un mafiot român a fost împușcat chiar în drum spre proces, în Spania. Bărbatul e acuzat într-un asasinat făcut la comandă
UE investește aproape două miliarde de euro în zeci de proiecte pentru apărarea împotriva dronelor și în scuturile aerian și spațial
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a cunoscut soțul la biserică și a avut șase copii cu el. Ce a descoperit apoi i-a schimbat viața: „Părea...
Cancan
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce...
Fanatik.ro
Un fost jucător de la Manchester United, decedat în 2025, va deveni tată. Soția sa a anunțat că este...
editiadedimineata.ro
Statele din Golf limitează imaginile din războiul cu Iranul, în timp ce jurnaliștii sunt arestați
Fanatik.ro
Țara în care s-au furat 700.000 de euro într-un an și jumătate cu o stație de taxare falsă. E locul în care...
Adevărul
De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
Playtech
Ce salariu are un subofiţer în 2026: Sumele, dezvăluite chiar de militari
Digi FM
Anna Széles, adevărul despre momentul în care Florin Piersic și Nicu Ceaușescu s-ar fi „bătut” pentru ea: „Am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După ce le-a lăsat palatul celor 3 fete, Gigi Becali și-a împărțit averea
Pro FM
Lucian Viziru, declarații rare despre plecarea din România. Din ce își câștigă banii în prezent: „Nu m-am...
Film Now
Jennie Garth, dezvăluiri despre divorțul de Peter Facinelli. Momentul care i-a distrus complet căsnicia
Adevarul
Ungaria-Rusia, o poveste cu năbădăi de peste un secol și jumătate. De la ură viscerală la planuri comune de...
Newsweek
Cheltuielile unui pensionar cu 3.200 lei pensie. Mâncare: 1.100 lei, haine: 200, facturi: 550. Lista completă
Digi FM
Gigi Becali și-a făcut public testamentul. Cine îi va moșteni întreaga avere: „Așa cum a făcut Sf. Toma lcu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
La un pas de moarte din cauza cercelului din nas. Cazul bizar al unei tinere: "Am făcut chiar și o scrisoare...
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
Sandra Bullock, noua vedetă de pe Instagram. 4 milioane de fani în 5 ore, cu Jennifer Aniston printre ei: "E...
UTV
Mihaela Rădulescu vorbește despre conflictul cu familia lui Felix Baumgartner. „Mi-au împachetat lucrurile ca...