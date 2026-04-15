Marcel Ciolacu susține că Guvernul a „tras de timp” în cazul scandalului Pfizer: „Credeți că puteam câștiga vreun proces?”

Marcel Ciolacu a menționat într-o conferință de presă susținută miercuri, 15 aprilie, că Guvernul României era conștient că riscă să piardă procesul cu Pfizer încă din anul 2023, însă a încercat „să tragă de timp”, lăsând compania farmaceutică să dea statul român în judecată, pentru a întârzia plățile către producătorul de vaccinuri.

Marcel Ciolacu a participat la o conferință de presă la Spitalul Universitar din București, în calitate de președinte al Consiliului Județean Buzău.

Acolo, fostul prim-ministru a fost întrebat de jurnalista Digi24 Carla Tănasie dacă a comunicat cu fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, în anul 2023, când a preluat conducerea Guvernului.

CITEȘTE ȘI: Contractul de vaccinuri Pfizer. Reacția lui Alexandru Rafila, după ce Digi24 a arătat că a încercat să paseze o decizie-cheie

„Nu am avut o comunicare cu domnul Rafila pe acest subiect, am avut echipa domniei sale, dar din câte știu domnul Rafila a avut-o servită cu aceste vaccinuri. Eu nu știu cum s-a semnat pentru asemenea cantitate imensă. Dacă dumneavoastră aveți vreo explicație, vorbim. Nu e nimeni de la PSD vinovat”, a răspuns Marcel Ciolacu.

În schimb, fostul premier a subliniat că i s-a transmis din partea fostului ministru al Sănătății că România riscă să fie dată în judecată de Pfizer.

„Au început demersurile. Credeați că puteam câștiga vreun proces cu Pfizer? Vaccinurile erau la noi în depozit. Am înțeles că am vrut să ne judecăm, dar care a fost temeiul? Dacă eu vă iau mașina, trebuie să v-o plătesc, vă las să mă dați în judecată ca să mai trag de timp. Nu era evident?”, a fost răspunsul lui Ciolacu la întrebarea „și ce ați făcut?” în momentul în care a auzit că România a fost dată în judecată de Pfizer.

Acesta a punctat că fostul ministru Alexandru Rafila „a avut-o servită cu acceste vaccinuri”, acuzând membrii Guvernului din 2021 că au dat o comandă „ilogică”.

„Pornim de la o gafă. Era o comandă ilogică, nu are nicio treabă cu realitatea, decât dacă voiam să vaccinăm și Africa din banii noștri (...) Au existat niște negocieri, unele le câștigam, unele nu, dar vă repet, era foarte greu să câștigăm o comandă, făcută acea comandă, ni s-a livrat acea comandă”, a mai declarat fostul prim-ministru.

Decizia pe care Ministerul Sănătății încerca să o paseze

Din mai multe documente intrate în posesia Digi24 reiese că membrii Guvernului știau ce urma să se întâmple în cazul contractului cu producătorul de vaccinuri anti-COVID-19, Pfizer.

În 2021, România își asuma atunci să comande 39 de milioane de doze de vaccinuri anti-COVID-19 de la compania Pfizer. Ministerul de Finanțe a subliniat încă din 2021 că „numărul de doze de vaccin propuse spre achiziționare depășește necesarul de doze al populației”.

Ioana Mihăilă a detaliat motivele pentru care România a aderat la contractul din anul 2021.

Achiziția de vaccinuri COVID-19 face obiectul unui dosar deschis de DNA de mai bine de cinci ani.

În anul 2023, când pandemia de COVID-19 în România și Uniunea Europeană se ameliorase, Comisia Europeană și Pfizer au încheiat un amendament care presupunea reducerea numărului de doze contractate de fiecare țară și extinderea livrării, din anul 2023 și până în anul 2026 (Amendamentul 5).

Statele membre au avut atunci la dispoziție timp de gândire pentru a decide dacă acceptă condițiile Amendamentului 5, anunțat public de Comisia Europeană pe 25 mai 2023.

Concret, ministrul Sănătății de la acea vreme, Alexandru Rafila, a avut pe masă două variante:

Varianta I , acceptarea Amendamentului 5: „Costul total al aprobării ca România să adere la noile prevederi contractuale negociate cu producătorul se ridică la suma de 1.081.714.000 lei (aproximativ 216.343 milioane de euro), din care 287.820.000 lei vor fi achitați într-o perioadă de 4 ani”

Varianta II, neacceptarea amendamentului 5: „Costul total al neaderării României la noile prevederi contractuale se ridică la suma de 1.875.609.000 lei (aproximativ 375.122 milioane de euro) la care se adaugă cheltuielile cu reprezentarea cauzei României în instanță (legislația aplicabilă este cea din Belgia), a căror valoare nu poate ficuantificată, în cazul în care statul român pierde procesul”

Practic, decizia de a accepta Amendamentul 5, negociat de Comisia Europeană cu Pfizer, ar fi costat România 216.343 de milioane de euro, în timp ce decizia de a nu accepta amendamentul ar fi costat țara noastră 375.122 de milioane de euro, plus cheltuielile de judecată cu Pfizer, după cum reiese din răspunsul transmis de Ministerul de Finanțe.

Fostul ministru al Sănătății, însă, i-a cerut premierului de la acea vreme, Nicolae Ciucă, dar și Ministerului de Finanțe, condus la acea vreme de Marcel Boloș, să îi spună ce decizie ar trebui să ia.

Acest lucru se întâmpla în condițiile în care, după cum a subliniat și Ministerul Finanțelor (tot în anul 2023) într-un răspuns intrat în posesia Digi24, decizia era exclusiv a Ministerului Sănătății.

Reamintim că fostul prim-ministru Nicolae Ciucă a subliniat, într-un răspuns pentru Digi24.ro, că „cei care sunt în măsură să poarte o discuție pe acest subiect sunt cei de la Ministerul Sănătății”.

CITEȘTE MAI MULTE AICI: Contractul cu Pfizer. Decizia cheie privind vaccinurile, pe care Ministerul Sănătății încerca să o paseze (Documente)

Editor : Matthew Garvey