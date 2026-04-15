Ministerul de Externe din Republica Moldova a înfiinţat o direcţie specială pentru relaţiile cu România

ministerul-de-externe-r-moldova
Foto: mfa.gov.md

Guvernul de la Chişinău a decis miercuri să înfiinţeze în cadrul Ministerului de Externe „Serviciul relaţii cu România”, menit să consolideze cooperarea bilaterală, precum şi „Serviciul diplomaţie cibernetică”, adaptat noilor provocări din domeniul digital.

Totodată, Direcţia diplomaţie economică va fi reorganizată în conformitate cu bunele practici ale ministerelor de externe din statele membre ale UE.

Guvernul a decis extinderea şi reorganizarea Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al R. Moldova, prin crearea unor noi servicii şi suplimentarea personalului, pentru a face faţă creşterii accelerate a activităţii diplomatice şi obiectivelor de integrare europeană, scrie Ziarul de Gardă.

Necesitatea acestor schimbări este determinată de creşterea constantă a volumului de activitate al Ministerului de Externe, pe fondul avansării procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană (UE), al intensificării cooperării externe şi al extinderii numărului de tratate internaţionale şi dosare consulare gestionate.

Ambasada României în Republica Moldova a salutat decizia luată de guvernul de la Chişinău, menţionând că este „un pas firesc şi binevenit în consolidarea cooperării strategice”.

„Instituţionalizarea unui mecanism dedicat relaţiei cu România confirmă importanţa pe care Chişinăul o acordă acestui parteneriat privilegiat”, au declarat reprezentanţii ambasadei.

România rămâne un susţinător ferm al eforturilor de modernizare şi reformă ale R. Moldova, iar „consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului Afacerilor Externe contribuie direct la atingerea obiectivelor comune, în special în procesul de integrare europeană”, a transmis ambasada. 

 

