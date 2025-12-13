Stâlpi în mijlocul trotuarelor, o imagine pe care am mai văzut-o în România, dar care de această dată reapare într-un cartier din Slobozia, județul Ialomița. Edilul i-a luat la rost pe cei care au făcut lucrările, iar momentul a devenit viral pe rețelele de socializare. Într-o intervenție la Digi24 edilul a explicat că greșeala nu va fi plătită din banii cetățenilor, fiind pusă pe umerii firmei de construcții.

„N-ați avut pe unde să duceți trotuarul? Și credeți că o să circule cineva? Suntem cascadorii râsului. (…) De ce ați făcut așa? Nu se poate așa ceva. Pe banii cui faceți modificarea asta, voi plătiți, da? Ne-am înțeles. Ceea ce ați făcut aici este o panaramă”, le spune primarul constructorilor, într-o filmare care a devenit virală pe Tik Tok.

Într-o intervenție la Digi24, primarul a explicat că firma de construcții nu va primi niciun ban pentru a repera greșeala, ci doar pentru lucrarea corectă.

„Ei vor plăti, nu li se va deconta niciun ban din trotuarul care s-a demolat deja și vor veni cu el poziționat corespunzător și doar acele se va deconta. E o chestiune corectă. Deci nu se vor plăti din bani publici erorile acestea”, a explicat Alexandru Potor.

Proiectul se extinde pe 10 străzi din oraș și a fost oprit chiar de la început, înainte ca firma să finalizeze întreg proiectul. Astfel, greșeala este doar pe aproximativ 300 de metri.

„Noi la nivelul primăriei urmărim foarte bine lucrările, totul a mers foarte bine cu lucrarea asta de vreo două luni, dar în ultimele două zile au făcut niște lucrări copilărești. În primul rând că n-au corectat o greșeală de proiectare. Proiectantul a aliniat greșit trotuarul pe linia stâlpilor. În total sunt 10 străzi în acest proiect, problema s-a întâmplat pe una dintre străzile acestea. Noi am intervenit foarte rapid, nu am așteptat să se pună trotuarul greșit pe toate cele 10 străzi. Au reușit să corecteze. Problema este că dirigintele de șantier nu a intervenit, el este reprezentatul Primăriei. El de fapt este Primăria în proiectul ăsta, căci primarul poate semna lucrări, dar cel care poate opri lucrarea este dirigintele de șantier. Legea zice că dirigintele trebuie să facă asta”, a explicat edilul.

Primarul a explicat faptul că proiectantul s-a confruntat cu o problemă în ceea ce privește anumite locuințe care s-au extins pe domeniul public, motiv pentru care firma de construcții a susținut că nu poate construi drumul pe o linie dreaptă.

„Când s-au făcut cărțile funciare, de multe ori au fost situații în care proprietarii și-au extins proprietatea către domeniul public. Practic, și proiectantul a justificat că erau situații în care nu putea să meargă cu trotuarul drept pentru că nu putea evita niște cărți funciare prost făcute. Dar cu toate astea, am transmis că sunt situații în care pot îngusta trotuarul pe o zonă în care cartea funciară nu este aliniată, dar nu înseamnă că pot pune tot trotuarul pe lungimea stâlpului”, susține Alexandru Potor.

Editor : A.R.