STUDIU Medicamentele pentru epilepsie ar putea inversa simptomele autismului

Data publicării:
Asian doctor holding antibiotics capsule pills in blister packaging for treatment infection patient in hospital, Pharmacy drugstore concept.
Foto: Profimedia Images

Un studiu realizat de cercetătorii de la Stanford Medicine arată că simptomele asemănătoare autismului la șoareci pot fi inversate cu ajutorul medicamentelor folosite experimental în tratamentul epilepsiei, potrivit News.ro.

Cercetătorii de la Stanford Medicine, care investighează bazele neurologice ale tulburării din spectrul autist au descoperit că hiperactivitatea într-o anumită regiune a creierului ar putea determina comportamente asociate frecvent cu această tulburare.

Într-un experiment realizat pe șoareci, cercetătorii au identificat nucleul talamic reticular, care funcționează ca un fel de poartă a informațiilor senzoriale între talamus și cortez, ca o posibilă țintă pentru tratamente. Aceștia au reușit să inverseze simptomele asemănătoare celor din autism, inclusiv predispoziția la crize epileptice, sensibilitatea crescută la stimuli, activitatea motorie intensificată, comportamentele repetitive şi interacţiunile sociale diminuate, administrând şoarecilor medicamente care au suprimat această regiune din creier.

Medicamentele sunt investigate și pentru tratamentul epilpsiei, ceea ce arată că procesele implicate în tulburările de spectru autist şi în epilepsie se pot suprapune în creier, explicând astfel de ce cele două afecţiuni apar adesea împreună la aceiaşi pacienţi, potrivit sursei citate.

Circuitul neural care conectează talamusul şi cortexul a fost implicat în autism atât la oameni, cât şi la modelele animale. În noul studiu, cercetătorii au înregistrat activitatea neurală a acestei regiuni cerebrale la şoareci în timp ce le observau comportamentul.

La șoarecii modificați genetic pentru a reproduce autismul, nucleul talamic a prezentat o activitate crescută în momentul în care animalele întâlneau stimuli precum lumină sua un jet de aer, dar și în timpul interacțiunilor sociale. Această regiune a prezentat şi descărcări spontane de activitate, care au provocat convulsii.

Cercetătorii au testat un medicament experimental pentru crize epileptice, Z944, şi au constatat că acesta a inversat deficitele comportamentale la modelul de şoarece cu autism.

