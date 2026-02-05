Live TV

„Jobul e nașpa”. O avocată ICE a fost înlăturată din Minnesota după ce s-a plâns unui judecător de munca copleșitoare

Data publicării:
agenti federali ice minnesota
Foto: Profimedia Images

O avocată a Agenției americane de Imigrare și Vamă (ICE), detașată în Minnesota pentru a contribui la gestionarea măsurilor restrictive ale administrației Trump, a fost întoarsă din post după ce i-a spus unui judecător că slujba „e nașpa” din cauza volumului de muncă copleșitor și a incapacității guvernului de a se conforma ordinelor judecătorești, potrivit ABC News.

Într-o discuție care a avut loc marți cu un judecător federal, Le, căreia i s-a cerut să explice de ce administrația nu respectă prompt o serie de ordine judecătorești rezultate din cazurile de imigrare pe care le gestionează, a recunoscut că guvernul nu are suficienți avocați pe teren pentru a ține pasul cu operațiunea Metro Surge și că încercarea de a remedia erorile este ca și cum „ai scoate dinți”. 

„Sunt copleșiți și au nevoie de ajutor, așa că, trebuie să recunosc, m-am oferit prostesc (voluntar)”, i-a spus ea judecătorului districtual american Jerry Blackwell, potrivit unei transcrieri a audierii obținute de CNN. Blackwell a amenințat că o va acuza pe ea și pe un alt avocat de sfidare pentru încălcări repetate ale ordinelor pe care le-a emis în cazurile de imigrare. 

„Uneori mi-aș dori să mă condamnați pentru sfidare, domnule judecător, ca să pot dormi 24 de ore încontinuu. Lucrez zi și noapte doar pentru că oamenii sunt încă acolo”, a spus Le.  

„Și, da, procedura actuală este groaznică. Încerc să o repar”, a continuat ea. „Sunt aici cu dumneavoastră, onorată instanță. Ce vreți să fac? Sistemul e groaznic. Meseria asta e groaznică. Și încerc din răsputeri să vă ofer ceea ce aveți nevoie”. 

Blackwell a declarat că administrația nu a respectat mandatele judecătorești, ignorând multiple ordine de eliberare a deținuților, ceea ce a dus la menținerea acestora în detenție timp de zile sau chiar săptămâni.   

„Majoritatea covârșitoare a sutelor [de persoane] examinate de această instanță au fost găsite a fi prezente în mod legal în țară în acest moment”, a declarat Blackwell. „În unele cazuri, este vorba de detenția continuă a unei persoane pe care Constituția nu permite guvernului să o rețină și care ar fi trebuit lăsată în pace, adică să nu fie arestată în primul rând”, potrivit transcrierii.  

Operațiunea Metro Surge a „generat un volum de arestări și detenții care a pus la grea încercare sistemele existente, personalul și coordonarea între DOJ (Departamentul de Justiție) și DHS (Departamentul de Afaceri Interne)”, a recunoscut Blackwell, dar a spus că acest lucru nu este o scuză pentru lipsa de răspuns a guvernului la ordinele judecătorești.  

„Volumul de cazuri și probleme nu este o justificare pentru diluarea drepturilor constituționale și nu poate fi niciodată”, a spus Blackwell. „Acest lucru sporește necesitatea de a acorda atenție. Faptul că există, în opinia dumneavoastră, prea mulți deținuți, prea multe cazuri, prea multe termene limită și infrastructura insuficientă pentru a face față tuturor acestor aspecte nu constituie o justificare pentru continuarea detenției. Dimpotrivă, ar trebui să fie un semnal de alarmă.”  

Le i-a spus judecătorului că și-a depus demisia din funcția de la DHS, „dar nu au găsit un înlocuitor. Așa că le-am dat un termen precis... să rezolve problema. Dacă nu o fac, atunci, cu siguranță, voi pleca”, a spus ea. 

Un oficial a confirmat pentru ABC News că Le nu mai este detașată la biroul procurorului general al Statelor Unite.

Citește și: Trump retrage 700 de agenți ICE din Minneapolis după ce doi americani au fost uciși de poliţia de imigraţie 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
controlor
1
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
Ora de vară 2026. Foto Getty Images
2
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu
profimedia-0547817867
3
Mai multe ambarcaţiuni înarmate au încercat să intercepteze o navă în strâmtoarea Ormuz
Alegeri Ungaria
4
Maghiarii din România și-ar putea pierde dreptul de vot în alegerile din Ungaria...
baza militara rusa
5
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă granița cu Finlanda...
Final de "telenovelă"! Cristiano Ronaldo și-a anunțat decizia
Digi Sport
Final de "telenovelă"! Cristiano Ronaldo și-a anunțat decizia
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump pe scara avionului
Bărbatul care a încercat să-l asasineze pe Trump pe un teren de golf din Florida, condamnat la închisoare pe viață
Ayatollahul Iranului și Donald Trump
Trump îl amenință pe ayatollahul Ali Khamenei: Ar trebui să fie foarte îngrijorat. Marco Rubio: SUA, pregătite să discute cu Teheranul
Agenți ICE în Minneapolis
Trump retrage 700 de agenți ICE din Minneapolis după ce doi americani au fost uciși de poliţia de imigraţie
Donald Trump greets Alexander Stubb - Washington, United States - 09 Oct 2025
„Cel mai bun prieten” al lui Trump din Europa îl atacă dur pe liderul de la Casa Albă: „Intră în conflict cu valorile noastre”
Donald Trump și Xi Jinping
Xi Jinping și Donald Trump, convorbire telefonică înaintea vizitei liderului american în China
Recomandările redacţiei
Natural,Gas,Cost,Growth,Concept,With,Gas,Burners,And,Stock
Liberalizarea gazelor, amânată până în 2027. Ilie Bolojan anunță o...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
Direcțiile relansării economice: stimularea investițiilor și mai...
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan: Încheiem măsurile de ajustare bugetară, lucrăm la cele...
membri ai psd la sedinta
PSD: „Programul de stimulare a economiei devine realitate după 5 luni...
Ultimele știri
Volodimir Zelenski avertizează că Vladimir Putin vrea să umilească Europa. Crede că președintele rus se teme numai de Donald Trump
Jocurile Olimpice de iarnă au început deja, cu proba de curling. Competiţia a fost însă întreruptă din cauza unei pene de curent
Noi atacuri în Fâșia Gaza: cel puțin 16 palestinieni uciși. Bombardamentele au distrus corturi pentru refugiați
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Ce a scris medicul Alin Neacșu în biletul de ADIO, înainte de a-și pune capăt zilelor în propriul cabinet
Fanatik.ro
Lovitură pentru Zeljko Kopic! A luat galben în Farul – Dinamo și e out pentru derby-ul cu Universitatea...
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Anunțul care va lua prin surprindere pe toată lumea. Novak Djokovic a vorbit despre retragerea din tenis
Adevărul
Trei surori în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit în gol de la etajul nouă după ce părinții le-au luat...
Playtech
Fără urmă de remuşcare! Cum a apărut sora criminalului lui Mario Berinde în public, oamenii s-au revoltat! Nu...
Digi FM
Își începea ziua cu chipsuri și dulciuri și consuma 5000 de calorii. A renunțat la un singur lucru și a dat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal de proporții! A mers în club și nu s-a putut abține: "Salut, sunt aici cu mama ta"
Pro FM
Veronica Berti, reacție fermă când a fost întrebată dacă este geloasă pe admiratoarele soțului ei. Sunt...
Film Now
Julia Roberts, declarație de dragoste pentru Danny Moder. Cum își cresc cei trei copii și de ce se consideră...
Adevarul
Un nou indicator rutier a apărut pe șoselele din România: șoferii, avertizați asupra unui risc ascuns care îi...
Newsweek
Ministrul muncii, anunț sumbru despre creșterea pensiei la mica recalculare. Mai iau pensionarii bani în plus?
Digi FM
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Christian Bale, câte șase ore pe zi pe scaunul de machiaj, la filmările "The Bride!": "Țipam din toți...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”