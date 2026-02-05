„Jobul e nașpa”. O avocată ICE a fost înlăturată din Minnesota după ce s-a plâns unui judecător de munca copleșitoare

O avocată a Agenției americane de Imigrare și Vamă (ICE), detașată în Minnesota pentru a contribui la gestionarea măsurilor restrictive ale administrației Trump, a fost întoarsă din post după ce i-a spus unui judecător că slujba „e nașpa” din cauza volumului de muncă copleșitor și a incapacității guvernului de a se conforma ordinelor judecătorești, potrivit ABC News.

Într-o discuție care a avut loc marți cu un judecător federal, Le, căreia i s-a cerut să explice de ce administrația nu respectă prompt o serie de ordine judecătorești rezultate din cazurile de imigrare pe care le gestionează, a recunoscut că guvernul nu are suficienți avocați pe teren pentru a ține pasul cu operațiunea Metro Surge și că încercarea de a remedia erorile este ca și cum „ai scoate dinți”.

„Sunt copleșiți și au nevoie de ajutor, așa că, trebuie să recunosc, m-am oferit prostesc (voluntar)”, i-a spus ea judecătorului districtual american Jerry Blackwell, potrivit unei transcrieri a audierii obținute de CNN. Blackwell a amenințat că o va acuza pe ea și pe un alt avocat de sfidare pentru încălcări repetate ale ordinelor pe care le-a emis în cazurile de imigrare.

„Uneori mi-aș dori să mă condamnați pentru sfidare, domnule judecător, ca să pot dormi 24 de ore încontinuu. Lucrez zi și noapte doar pentru că oamenii sunt încă acolo”, a spus Le.

„Și, da, procedura actuală este groaznică. Încerc să o repar”, a continuat ea. „Sunt aici cu dumneavoastră, onorată instanță. Ce vreți să fac? Sistemul e groaznic. Meseria asta e groaznică. Și încerc din răsputeri să vă ofer ceea ce aveți nevoie”.

Blackwell a declarat că administrația nu a respectat mandatele judecătorești, ignorând multiple ordine de eliberare a deținuților, ceea ce a dus la menținerea acestora în detenție timp de zile sau chiar săptămâni.

„Majoritatea covârșitoare a sutelor [de persoane] examinate de această instanță au fost găsite a fi prezente în mod legal în țară în acest moment”, a declarat Blackwell. „În unele cazuri, este vorba de detenția continuă a unei persoane pe care Constituția nu permite guvernului să o rețină și care ar fi trebuit lăsată în pace, adică să nu fie arestată în primul rând”, potrivit transcrierii.

Operațiunea Metro Surge a „generat un volum de arestări și detenții care a pus la grea încercare sistemele existente, personalul și coordonarea între DOJ (Departamentul de Justiție) și DHS (Departamentul de Afaceri Interne)”, a recunoscut Blackwell, dar a spus că acest lucru nu este o scuză pentru lipsa de răspuns a guvernului la ordinele judecătorești.

„Volumul de cazuri și probleme nu este o justificare pentru diluarea drepturilor constituționale și nu poate fi niciodată”, a spus Blackwell. „Acest lucru sporește necesitatea de a acorda atenție. Faptul că există, în opinia dumneavoastră, prea mulți deținuți, prea multe cazuri, prea multe termene limită și infrastructura insuficientă pentru a face față tuturor acestor aspecte nu constituie o justificare pentru continuarea detenției. Dimpotrivă, ar trebui să fie un semnal de alarmă.”

Le i-a spus judecătorului că și-a depus demisia din funcția de la DHS, „dar nu au găsit un înlocuitor. Așa că le-am dat un termen precis... să rezolve problema. Dacă nu o fac, atunci, cu siguranță, voi pleca”, a spus ea.

Un oficial a confirmat pentru ABC News că Le nu mai este detașată la biroul procurorului general al Statelor Unite.

