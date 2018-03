Tibi Uşeriu, românul cu o poveste de viaţă demnă de un thriller. Ce l-a salvat

Românul Tibi Uşeriu este singura persoană din lume care a reuşit să câştige de trei ori la rând cel mai dur maraton din lume, Ultra 6633. Performanţa sa a stârnit admiraţia tuturor, dar puţini ştiu că Tibi Uşeriu are o poveste de viaţă incredibilă, demnă de un film de aventuri. Dezvăluirile despre drumul său în viaţă, de la infractorul care a evadat din două închisori şi a fost vânat de Interpol şi până la sportivul de anduranţă care este astăzi, au fost făcute chiar de Tiberiu Ușeriu, într-o carte pe care a lansat-o în urmă cu an. El spune că a scris această carte pentru a se împăca cu propriul trecut.

În carte, acesta își povestește trecutul mult mai puțin glorios, în care a primit o condamnare la 23 ani de închisoare, pentru jafuri armate comise în Germania și Austria și tentativă de omor, și în care a fost gardă de corp a unui interlop care avea legături cu mafia sârbească, potrivit Agerpres.

Faptele pentru care a fost condamnat s-au petrecut în urmă cu mai bine de 20 de ani. A primit o condamnare de 13 ani în Germania și una de aproape zece ani în Austria, dar, în urma unei decizii europene, cele două au fost cumulate și i s-a impus să ispășească pedeapsa cea mai grea, de 13 ani. A beneficiat și de o reducere a pedepsei și a ieșit din închisoare după zece ani.

Tiberiu Ușeriu are acum 44 de ani.

Titlul cărții lui, „27 pași”, a fost dat de dimensiunea curții în care fostul deținut avea voie să se plimbe, după ce în primii ani petrecuți în spatele gratiilor a fost ținut la izolare.

Fratele său, Alin Uhlmann Ușeriu, conduce Asociația Tășuleasa Social din Bistrița, unde ex-deținutul cu numărul 2800 a primit șansa la o nouă viață, prin implicarea în proiecte de mediu și sociale.

„Pur și simplu am vrut să ne punem în fața dumneavoastră, cu Tibi în frunte, fără să avem pretenția că l-am salvat, că el fără noi nu ar fi putut. Am vrut să fim acolo și să dăm lumii posibilitatea să dezbată. Gândiți-vă câți oameni ies, în România, în fiecare zi din închisoare, cu sau fără ordonanțe, și nu au un loc de reabilitare. Noi nu avem în România un loc de reabilitare. Gândiți-vă câți oameni nu au un loc unde să sune și să fie niște psihologi, care să-i îndrume când sunt anumite lucruri. Eu cred că fiecare dintre noi trebuie să intre în această dezbatere și să spună în primul rând câte schelete am eu în dulap, cum gândesc eu în fiecare zi, câtă mocirlă arunc eu în cineva înainte de a merge la culcare și apoi ce aș putea eu să fac ca aceste lucruri să se schimbe”, declara Alin Uhlmann Ușeriu, anul trecut, la evenimentul de lansarea a cărții.

Tibi Ușeriu a recunoscut că Tășuleasa a reprezentat salvarea lui, pentru că i-ar fi fost mult mai greu dacă nu ar fi avut unde să se întoarcă după cei peste zece ani petrecuți în spatele gratiilor

„În primul rând, am scris această carte pentru a mă împăca eu cu trecutul meu și de a putea să merg mai departe, pentru a-mi asuma trecutul și ceea ce am făcut în trecut. Pot să spun că sunt foarte mândru de ceea ce sunt astăzi și am învățat foarte mult din trecutul meu. Cu siguranță în urmă cu 20 de ani, când s-au întâmplat faptele mele, cred că nici măcar nu știam ce înseamnă să fii mândru”, a mărturisit Tibi Ușeriu.

Un alt motiv pentru acest proiect editorial a fost faptul că în Bistrița se vorbea tot mai intens în ultimul an despre trecutul său, astfel că a ales să spună tuturor, nu doar prietenilor și cunoscuților, despre experiențele prin care a trecut, ceea ce, afirmă Tibi Ușeriu, a dus la creșterea numărului fanilor, nu la o descreștere.

„Mi-am ispăşit pedeapsa. Am început la 22 de ani să comit jafuri armate şi am fost prins la 25. Am fost condamnat, pentru jafurile pe care le-am făcut, la 23 de ani de închisoare. Eram căutat, am fost prins de două ori, am evadat în 2006 şi 2008 şi la un moment dat, din cei 23 de ani (am primit 13 ani în Germania şi nouă ani şi în Austria şi trebuia să fac amândouă pedepsele), în 2006 comunitatea europeană a cumulat aceste pedepse şi a trebuit să fac cea mai mare pedeapsă. Am executat cei 13 ani însă şi din aceştia am făcut două treimi... Când am plecat anul trecut (în 2016 - n.r.) la maraton, am avut nevoie de un cazier judiciar din România şi unul internaţional şi mi-au fost eliberate amândouă în alb, pentru că am avut şi perioada de reabilitare. Sunt reabilitat din punct de vedere infracţional”, explica, anul trecut, Tibi Ușeriu.

Ultramaratonistul nu s-a ferit să admită că, în primii ani petrecuți în spatele gratiilor, nu se gândea decât la răzbunare și la evadare, mai ales că reușise anterior să evadeze de două ori, și spera că va putea și a treia oară, chiar dacă se afla într-o unitate de detenție de maximă securitate.

„Abia după patru ani au început să vină regretele adevărate. Prima dată visam răzbunare și visam o nouă evadare. Asta am visat în primii ani de detenție și mi-a fost foarte greu ca să regret ceva, pentru că eu trăiam în bula mea și asta speram să fac mai departe. Dar după patru-cinci ani de zile mi-am dat seama că trebuie să fac altceva și asta m-a ajutat foarte mult. Am început să meditez, am început să mă autoeduc și să îmi dau seama că viața e alta și că trebuie să fac alt pas mai departe”, a spus Ușeriu.

El a explicat că participă la Ultramaraton pentru a-și demonstra sieși că poate și pentru a-i motiva pe alții.

„Când m-am întors de la Cercul Polar, am fost luat puțin prin surprindere, pentru că eu nu am plecat acolo ca să devin vedetă și cred că nici de data asta (în 2017 - n.r.) nu am să plec acolo ca să mă întorc vedetă. Eu plec pentru ceea ce în primul rând vreau să îmi demonstrez mie, plec pentru a motiva tinerii cu care noi lucrăm la Tășuleasa Social, plec pentru a motiva acele sute de alergători care au început să alerge de atunci și care îmi dau cumva o motivație mie, că am putut să schimb, și cred că unul dintre cele mai importante lucruri, și o spun personal, dacă această carte schimbă o persoană, o singură persoană, cred că și-a meritat tot efortul”, afirma Tibi Ușeriu.

Bistrițeanul a câștigat, în 19 martie 2016, maratonul 6633 Ultra Arctic, după ce a parcurs, într-o săptămână, 566 kilometri pe un teren înghețat, înfruntând temperaturi extreme. A urmat apoi ediția din 2017, când a devenit primul sportiv care reușea să câștige doi ani la rând Ultramaratonul Arctic. Iar acum, în 2018, Tibi Ușeriu scrie din nou istorie: a câştigat pentru a treia oară consecutiv Ultramaratonul Arctic. Numai că, de data aceasta, românul a reușit și mai mult: a încheiat victorios 617 kilometri în acest an, cu 57 mai mulţi decât in 2017.

