Timiș: Bărbat de 58 de ani, reținut pentru pornografie infantilă. Victima era fiica concubinei sale, de doar 5 ani

Un bărbat de 58 de ani din județul Timiș, deja arestat într-un dosar de viol asupra unui minor, este cercetat de procurorii DIICOT pentru pornografie infantilă în formă agravantă și continuată, după ce anchetatorii au descoperit că ar fi realizat fotografii și videoclipuri cu victima în ipostaze sexuale explicite.

Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, polițiștii Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara, împreună cu procurorii instituției, au documentat activitatea infracțională a suspectului.

Din probele administrate în dosar reiese că, în perioada octombrie 2021 – sfârșitul lunii august 2025, bărbatul ar fi filmat și fotografiat, cu telefonul mobil, momente în care victima apărea în ipostaze sexuale explicite. Materialele ar fi fost realizate în contextul comiterii unor acte de natură sexuală și ar fi fost ulterior stocate pe telefoanele sale mobile.

Surse din rândul anchetatorilor, citate de News.ro, au afirmat că victima este fiica concubinei suspectului, care avea doar cinci ani la momentul comiterii violului.

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus miercuri reținerea bărbatului. Ulterior, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalul Timiș cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

