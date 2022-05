Un pod sătesc a fost inaugurat zilele trecute cu sobor de preoți și copii de grădiniță în costume populare. Ceremonia a avut loc la Mihăești, în județul Argeș, iar la eveniment au fost invitate și autoritățile județene, întâmpinate cu pâine și sare. Podul de la Mihăești are 44 de metri lungime și a fost construit în șase ani. Primărița din Mihăești nu regretă că a chemat copiii de la grădiniță să aplaude la inaugurarea podului început în mandatul tatălui ei. Consideră că festivitatea cu pâine, sare, politicieni, preoți și copii n-are legătură cu paradele comuniste și spune franc că dacă ar fi să repete evenimentul, l-ar organiza la fel.

Andreea Iuliana Crîmpiță Matei conduce Mihăieștiul de doi ani. Înaintea sa, vreme de 20 de ani, primar în comună a fost tatăl său, Gheorghe Matei. Din cauza unui conflict de interese reclamat de Agenția Națională de Integritate, n-a mai avut voie să candideze. A făcut-o însă fiica și a câștigat. Joi, ea a inaugurat podul de peste râul Târgului, început de tată acum cinci ani. Pentru buna impresie a musafirilor invitați, a pregătit pâine și pască, a chemat preoții și... copiii de la grădiniță.

Emoționată, și-a amintit că a avut o copilărie lipsită de infrastructură locală solidă.

„Vreau să vă spun vouă, celor mici, pentru că eu când eram așa ca voi, aici exista un pod de lemn. Un pod al căror blăni erau foarte distanțate. Și dacă nu erai atent pe unde-ți pui pasul, riscai să scapi în râu. Ei bine, voi, astăzi, sunteți niște fericiți. Pentru că, uitați-vă pe ce lucrare grandioasă o să pășiți în viața asta, da!?” - a spus primărița din Mihăești, adresându-se copiilor de grădiniță.

Aliniați de educatoare de-a latul podului, copiii au stat cuminți cât a fost nevoie de ei în peisaj și au ascultat discursurile politicienilor prezenți.

Primărița: „A fost un eveniment foarte frumos organizat!”

Edilul nu crede că a greșit când i-a chemat.

„Copiii au fost după program, copiii au fost însoțiți de către părinți, a fost o activitate destul de frumoasă, spun eu. Eu nu am solicitat copii. Eu doar am spus că se va face o... că va fi un eveniment de sfințire a unui astfel de obiectiv. Am discutat cu conducerea școlii și am spus că îmi sunt... am nevoie de două persoane care au un port tradițional frumos, care să și-l etaleze. Nu făceam un astfel de lucru fără acordul doamnei director”, a explicat Andreea Iuliana Crîmpiță Matei.

- Păi i-a luat de aici, de la grădiniță. A vrut și ea să taie panglica! spune un localnic.

- Păi a tăiat-o!

- A tăiat-o.

- Deci, de unde a luat copiii?

- De aici, de la grădiniță, ne arată săteanul din Mihăești.

Grădinița copiilor aduși la parada de laudă a primăriței e la câteva sute de metri distanță de pod. N-are jucării în curtea strâmtă. Doar niște băncuțe din lemn, crăpate pe alocuri, și-o poartă ruginită, în spate.

- Regretați evenimentul, așa cum a fost organizat? o întrebăm pe primăriță.

- Nu am de ce să regret, spune ea. A fost un eveniment foarte frumos organizat! Eu nu o iau nici ca organizare din vremea comunismului, nu o iau nici ca o critică.

Ce spun locuitorii comunei

Printre locuitorii comunei, părerile sunt împărțite:

- Bravo dânsei! Că a făcut ceva! spune un bărbat.

- A făcut. Dar dacă lumea nu e de acord, degeaba! completează un alt sătean.

Mai cerem o părere:

- Mulți o critică pe doamna primar, că a făcut paradă.

- Propagandă. Aia e toată treaba, spune un bărbat.

- Cum?

- Propagandă.

- A cui?

- Nu știu... Nu pot să...

- Are doamna primar dușmani?

- Are destui.

Podul comunal Mihăești, Argeș, are 44 de metri lungime și a costat trei milioane și jumătate de lei.