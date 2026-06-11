Guvernul Suediei va propune ca vârsta răspunderii penale să fie redusă la 14 ani

Guvernul de centru-dreapta al Suediei va renunța la controversatul său plan de a reduce vârsta răspunderii penale de la 15 ani, cât este în prezent, la 13 ani, a anunțat joi Executivul, citat de Reuters.

Ministrul Justiției, Gunnar Strommer, a declarat că măsura nu beneficiază de suficient sprijin în parlament și că, în schimb, guvernul va introduce o nouă lege care va stabili o limită minimă de 14 ani.

„Vom propune ca vârsta răspunderii penale să fie redusă la 14 ani, în loc de 13”, a declarat Strommer reporterilor.

Suedia a înregistrat o creștere a criminalității comise de bande în ultimii douăzeci de ani, numărul de împușcături fiind acum printre cele mai ridicate din Europa.

Guvernul a reformat sistemul de justiție penală, acordând poliției mai multe competențe și introducând pedepse mai severe, dar a întâmpinat dificultăți în a împiedica bandele să recruteze copii din ce în ce mai mici pentru a comite infracțiuni violente.

Peste 50 de copii sub 15 ani au fost trimiși în judecată anul trecut, fiind suspectați de crimă sau tentativă de crimă, a spus Strommer.

Până acum, copiii care comit infracțiuni violente au fost plasați în centre de plasament pentru minori, dar acest sistem este considerat pe scară largă ca fiind un eșec.

Guvernul intenționa să închidă copii de până la 13 ani în unități penitenciare speciale.

Editor : M.C