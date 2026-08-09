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Video Unitatea 2 de la Cernavodă rămâne în funcțiune. Apa din Dunăre a crescut cu 8 centimetri

Data actualizării: Data publicării:
CALARASI - ILUSTRATIE - DUNARE - BARJE - CANALUL BALA - 6 AUG 2026
Barje încărcate cu bolovani, care au fost scufundate pentru redirectionarea apei Dunării. Foto: Inquam Photos/ Ovidiu Micsik
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Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă funcționează în parametri normali și poate asigura necesarul de energie pentru cel puțin următoarele nouă zile. Anunțul a fost făcut de directorul centralei, care spune că nivelul apei a crescut cu 8 centimetri față de evoluția prognozată. Creșterea vine după operațiunea de scufundare a primelor două barje în Dunăre, măsură luată pentru a menține nivelul apei necesar funcționării centralei.

ACTUALIZARE 10:10: O reacție a venit și de la ministrul interimar al Apărării. Radu Miruță susține că unitatea 2 de la centrala nucleară Cernavodă ar trebui să asigure necesarul de energie pentru nouă zile. Detalii aici

ȘTIREA INIȚIALĂ: 

„La Cernavodă, unitatea 2 funcționează în parametri nominali, fără probleme. Duminică dimineață a crescut nivelul în Dunăre la aspirația pompelor din bazinul de răcire cu 4 centimetri. Prognoza arăta o scădere de 4 centimetri, deci efectul net este de o creștere de 8 centimetri. Acest rezultat extraordinar, din punctul nostru de vedere, este direct legat de operațiunile de scufundare a primelor două barje și ne permite funcționarea pe următoarele nouă zile, cel puțin, conform prognozei actuale. Dorim să mulțumim colegilor din Ministerul Energiei, Transporturilor, Mediului și Apărării și tuturor celor care au crezut în această idee. Aveți felicitările noastre cele mai sincere”, a declarat Romeo Urjan, directorul centralei de la Cernavodă.

Operațiunea pentru menținerea în funcțiune a reactorului 2 de la Cernavodă s-a finalizat sâmbătă. Toate cele patru barje au fost scufundate controlat pe brațul Bala al Dunării, pentru a redirecționa o parte mai mare din debit către zona centralei nucleare. Intervenția a fost extrem de dificilă din cauza curenților puternici, iar scufundarea ultimelor două barje a fost finalizată după aproximativ șapte ore.

Potrivit Administrației Naționale „Apele Române”, ultimele două barje au fost amplasate la 300 de metr, distanța dintre cele două puncte de mijloc. Al doilea grup de barje este în amonte, mai inclinat pentru orientarea către brațul Bala.

„Cele 4 barje scufundate prin inundare controlată vor acţiona ca două praguri artificiale menite să favorizeze redirecţionarea unei părţi de debit către braţul care alimentează centrala. Efectele operaţiunii se vor resimţi cel mai devreme mâine seara şi în cursul zilei de luni", anunța instituția sâmbătă.

Situația de la Cernavodă vine pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării, după o perioadă lungă de secetă. Nivelul apei a coborât atât de mult încât a apărut riscul ca centrala să nu mai poată asigura apa necesară sistemului de răcire. Unitatea 1 a fost oprită controlat la sfârșitul lunii iulie, iar pentru Unitatea 2 au fost căutate soluții pentru ca reactorul să poată rămâne în funcțiune.

Una dintre soluții a fost intervenția pe brațul Bala al Dunării, unde autoritățile au încercat să redirecționeze o cantitate mai mare de apă către zona Cernavodă. După mai multe intervenții, s-a ajuns la soluția scufundării controlate a patru barje, care formează două praguri artificiale în albia Dunării. Barjele au fost amplasate astfel încât să reducă debitul care se îndreaptă pe brațul Bala și să favorizeze alimentarea cu apă a brațului care ajunge la centrala nucleară.

Operațiunea a început în urmă cu câteva zile și a fost realizată în condiții dificile, din cauza curenților puternici. Primele două barje au fost scufundate, iar sâmbătă a fost finalizată și scufundarea celorlalte două. Autoritățile urmăresc acum efectul intervenției asupra nivelului apei din zona centralei, iar primele rezultate au indicat o creștere a nivelului la aspirația pompelor de răcire.

Editor : Andreea Rubica

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