Val de intervenții pe munte. Aproape 40 de persoane au fost salvați de salvamontiști în ultimele 24 de ore

Data publicării:
salvamont operatiune de salvare iarna
Foto; Salvamont

Aproape 40 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore, de către echipele Salvamont România, patru dintre acestea fiind transportate la spital, a transmis sâmbătă, 7 martie, Salvamont România.

„În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 27 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor. În cazul acestor intervenţii au fost salvate 39 de persoane. Dintre acestea, 4 persoane au fost transportate cu Ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu maşinile aparținătorilor”, anunţă, sâmbătă dimineaţă, Salvamont România.

Cele mai multe apeluri, respectiv 13, au fost pentru Salvamont Sinaia, iar câte patru pentru Salvamont Municipiul Braşov şi Salvamont Lupeni.

De asemenea, s-au primit şi 31 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană.

Editor : I.B.

