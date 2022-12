VIDEO Străzi neasfaltate, fără canalizare, cu bălți și noroi. Cum trăiesc bucureștenii de la periferie: „Putem să ne dăm și cu barca”

Buletinul de București nu garantează confortul unei capitale europene. Partea ignorată a Capitalei e sufocată de noroi, bălți și gropi. Zeci de străzi de la periferie nu au nici asfalt, nici canalizare, dar oamenii care stau acolo plătesc taxe și impozite exact ca locuitorii care au de toate.

Este peisajul dezolant din partea neadministrată a Bucureștiului. În sectorul 5, de exemplu, o stradă întreagă arată ca după bombardamente. Ploile și gropile formate-n caldarâm fac traiul un calvar - murdăresc bocanci, zdruncină amortizoare, chinuie oameni.

- Aici este București?

- Da, Sector 5. Cel puțin Alimanu... Putem să ne dăm și cu barca. Dacă mergeți puțin mai în față, o să găsiți lacuri.

- Case multe... Pe vreme de ploaie, se iese cu cizme. Ca să meargă copiii la școală, să... Că nu toată lumea are mașină. Merge pe jos la STB.

- Ce le transmiteți autorităților bucureștene?

- A... nu vă pot spune ce gândesc!

- Locuiți în București, domne?

- Da, în București! Sectorul 5.

- Păi, și așa arată Bucureștiul?

- Dacă așa vrea primarul.... Asta este. Ce să facem?

Strada Ghidigeni este tot în București. Zona Ghencea. N-are asfalt, n-are canalizare. N-are nimic din confortul urban. Doar case și blocuri. Peste două sute de cetățeni cu buletin de Capitală trăiesc în bucata asta de oraș și fac zilnic slalom printre gropi, prin mocirlă.

- Mai rău ca la țară. La mama la țară este asfaltată strada.

- N-avem ce să le facem. De când era și nenea Vanghelie, a zis c-o asfaltează dar... Doar promisiuni. Ce-am mai asfaltat eu pe aici...

- Cum ați asfaltat dumneavoastră?

- Am asfaltat... am pus piatră! De aici încolo, e varză. Praf.

- Aici ați pus dumneavoastră piatră?

- Da, am pus niște piatră eu. De aici încolo am pus eu piatră, până la poartă la mine.

- Toți care au venit, au zis c-o fac. Și de la Generală și de la Sector.

- V-au mințit!

- Da! N-au făcut nimic, niciodată! Nici, cel puțin, n-o îndreaptă! Ok, nu asfaltează! Dar, cel puțin, s-o îndrepte un pic. S-o îndrepte! Ca să putem să circulăm!

- Eu sunt de cinci ani aici, așa e!

- Și... când plouă, așa e mereu?

- Acum e bine!

- E bine acum?

- E bine, da! E din gard în gard apa!



Străzi neasfaltate și lipsite de canalizare... În amurg de 2022, Bucureștiul are încă destule. Cele mai multe sunt în sectoarele 1 și 5.

Editor : Alina Popescu