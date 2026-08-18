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Vişinel Bălan, după ce a participat la verificarea situaţiei unui copil la frontieră: „Un copil nu trebuie expus inutil”

Data publicării:
Visinel Balan, activist civic
Sursă foto: Facebook
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Din articol
„Un copil nu trebuie să fie tratat ca un simplu obiect al unei proceduri”

Directorul DGASPC Giurgiu, Vişinel Bălan, fost vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţii (ANPDCA), povesteşte, marţi seară, că a participat la verificarea situaţiei unui copil la frontieră, dar a găsit un cort improvizat, în care temperatura era extrem de ridicată, iar vântul accentua disconfortul.

Situaţia implica un bebeluş, „vizibil afectat de căldură şi de condiţiile în care se desfăşura verificarea”. „Este necesar ca Ministerul Afacerilor Interne să se asigure că există spaţii de tranziţie adecvate pentru persoanele care călătoresc împreună cu copii”, afirmă el, adăugând că un copil trebuie protejat nu doar de eventuale pericole familiale, ci şi de efectele unor proceduri desfăşurate în condiţii improprii.

„Astăzi am fost sesizat de Poliţia de Frontieră cu privire la situaţia unui copil verificat la frontieră (...) Am ajuns la faţa locului după ce am parcurs drumurile de frontieră şi am identificat un cort improvizat, în care temperatura era extrem de ridicată, aproximativ 35 de grade Celsius la umbră, iar vântul accentua disconfortul. În acel spaţiu se afla o femeie care ţinea în braţe un bebeluş şi încerca să îl liniştească. Copilul era vizibil afectat de căldură şi de condiţiile în care se desfăşura verificarea”, a scris, marţi seară, pe Facebook, Vişinel Bălan.

„Un copil nu trebuie să fie tratat ca un simplu obiect al unei proceduri”

Potrivit acestuia, în astfel de situaţii, este important ca instituţiile care desfăşoară activităţi de control să dispună de un spaţiu adecvat, în care persoanele însoţite de copii, în special de copii foarte mici, să poată aştepta pe durata verificărilor.

„Un copil nu trebuie expus inutil la arşiţă, frig, zgomot, tensiune sau la o atmosferă care îi poate induce teamă (...) În urma evaluării, am constatat că bebeluşul era însoţit de tatăl său şi de partenera acestuia. Copilul se afla în braţele partenerei tatălui, care încerca să îl liniştească şi îi oferea apă sau lapte. Din observaţiile directe, copilul era îngrijit, iar la acel moment nu au fost identificate elemente concrete care să impună separarea lui de tată. Este important să înţelegem că rolul nostru nu este acela de a prelua automat un copil ori de câte ori există o sesizare. Rolul nostru este să verificăm cu responsabilitate, să evaluăm riscurile reale şi să luăm măsura care serveşte interesului superior al copilului”, a mai trasmis directorul DGASPC Giurgiu, fost vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale.

Acesta atrage atenţia că „faptul că o activitate are loc la frontieră şi este realizată de o structură cu atribuţii de control nu înseamnă că nevoile copilului pot fi ignorate”.

„Apreciez faptul că Poliţia de Frontieră ne-a sesizat şi ne-a solicitat sprijinul. Atunci când există suspiciuni cu privire la siguranţa unui copil, reacţia instituţiilor este necesară şi corectă. Nu putem transforma mecanismele de protecţie a copilului în instrumente pentru conflictele dintre adulţi. În ceea ce priveşte condiţiile de la frontieră, este necesar ca Ministerul Afacerilor Interne să se asigure că există spaţii de tranziţie adecvate pentru persoanele care călătoresc împreună cu copii. Un copil cetăţean român trebuie protejat nu doar de eventuale pericole familiale, ci şi de efectele unor proceduri desfăşurate în condiţii improprii”, avertizează Vişinel Bălan.

Acesta adaugă că, atunci când au loc verificări în prezenţa copiilor alături de forţe de ordine, „trebuie să ne asigurăm că aceştia sunt protejaţi de stresul inutil şi de expunerea la situaţii care le pot provoca teamă”.

„Un copil nu trebuie să fie martorul tensiunilor dintre adulţi şi nici să fie tratat ca un simplu obiect al unei proceduri”, a adăugat Vişinel Bălan.

Editor : Sebastian Eduard

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