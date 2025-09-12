Live TV

Video Șofer beat, arestat pentru tentativă de omor în Bistrița-Năsăud, după ce a intrat cu mașina într-un grup de tineri

Accident grav în Bistrița Năsăud.

Accident grav în județul Bistrița-Năsăud. Un șofer s-a urcat beat la volan și a spulberat un grup de tineri, aflați în fața unui club. Aceștia au scăpat cu viață, dar șoferul a fost arestat pentru tentativă de omor, anunță Digi24.

Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!

Scenele s-au petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică, în fața unui local din comuna bistrițeană Chiuza.

Șoferul s-a urcat la volan și, în timp ce efectua o manevră de marșarier, a pierdut controlul autoturismului și a lovit un grup de tineri.

Deși unul dintre ei a încercat să-l atenționeze, bărbatul nu a oprit și a părăsit locul incidentului.

Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere ale clubului, iar imaginile au ajuns în mediul online.

Toți cei implicați au fost răniți, însă, din fericire niciunul grav.

În urma verificărilor efectuate de autorități, s-a constatat faptul că bărbatul aflat la volan se afla sub influența băuturilor alcoolice. Șoferul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de tentativă la infracţiunea de omor calificat şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. 

