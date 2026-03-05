Live TV

Dani Mocanu și fratele său vor fi predați autorităților române, a hotărât instanța supremă din Italia. Decizia este definitivă

Dani Mocanu și fratele său.
Dani Mocanu și fratele său.

Ministerul Justiţiei anunţă că instanţa supremă din Italia a pronunţat, joi, o hotărâre definitivă privind predarea către autorităţile române a fraţilor Dani şi Ionuţ Mocanu, condamnaţi definitiv la închisoare pentru tentativă de omor.

„Ministerul Justiţiei informează că astăzi, Corte Suprema di Cassazione, instanţa supremă din Italia, a pronunţat hotărârea definitivă privind predarea numiţilor Mocanu Ionuţ Nando şi Mocanu Daniel, în baza solicitării autorităţilor române. Această decizie confirmă încă o dată eficienţa cooperării judiciare internaţionale în materie penală şi buna colaborare dintre autorităţile judiciare din România şi cele din Republica Italiană”, arată Ministerul Justiţiei, joi seară, într-un comunicat de presă, potrivit News.ro.

Conform sursei citate, hotărârea reprezintă un succes important al Ministerului Justiţiei şi al autorităţilor române implicate în acest dosar, evidenţiind capacitatea sistemului judiciar român de a gestiona eficient procedurile de predare.

Potrivit procedurilor legale, în următoarea perioadă, cei doi vor fi aduşi în România pentru continuarea măsurilor legale ce se impun.

Cântăreţul de manele Dani Mocanu şi fratele său Ionuţ Nando Mocanu au depus cererile de recurs în casaţie la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în 13 ianuarie 2026, în dosarul nr. 5712/109/2022, în încercarea de a scăpa de condamnarea definitivă la închisoare pentru tentativă de omor.

Potrivit Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cauza se află în procedură de filtru, o etapă preliminară prin care un complet specializat verifică dacă recursul îndeplineşte condiţiile legale de admisibilitate în principiu. 

Recursul în casaţie este o cale extraordinară de atac care vizează doar legalitatea hotărârii, nu rejudecarea fondului. Altfel spus, este modalitatea prin care o hotărâre judecătorească este trimisă ICCJ pentru a verifica legalitatea hotărârii instanţei de fond, nu şi faptele în sine. Scopul acestei căi extraordinare de atac este de a desfiinţa hotărârea nelegală, bazându-se pe motive strict prevăzute de lege, precum încălcarea competenţei sau aplicarea greşită a legii, nu pe reevaluarea probelor. 

Fraţii Mocanu au fost prinşi, în 10 noiembrie 2025, în provincia italiană Napoli, de către poliţişti ai Chesturilor Brescia şi Napoli, unde se sustrăgeau executării pedepsei cu închisoarea la care fuseseră condamnaţi definitiv pentru tentativă de omor şi alte infracţiuni. Cei doi bărbaţi, domiciliaţi în Ştefăneşti, judeţul Argeş, nu au fost găsiţi de poliţiştii români la domiciliu, unde au fost căutaţi în baza mandatelor de executare a pedepsei, emise în 6 noiembrie 2025. 

Ulterior, autorităţile române au emis mandate europene de arestare pe numele fraţilor Mocanu, după prinderea acestora fiind solicitată extrădarea lor din Italia.

Editor : Ș.R.

