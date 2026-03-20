Celebrul manelist condamnat definitv pentru că a bătut un om care era cât pe ce să-și piardă viața în urma pumnilor primiți de la Mocanu, acum fugit în Italia și care a rămas cu sechele pe viață în urma tragediei, a apărut într-un live pe rețelele de socializare în care și-a asigurat fanii că lucrurile stau mult mai bine pentru el decât se prezintă în spațiul public.

După ce s-a îndrăgostit subit de cultura italiană, fugind la Napoli, exact înainte să fie condamnat în primă instanță, manelistul a sperat că va putea aplica rețeta fugarilor celebri din România care au ales peninsula pentru a scăpa de ispășirea pedepsei în România.

Acesta își achiziționase o proprietate în fosta capitală de imperiu, pe numele tatălui său. Important de punctat este că legislația italiană, până recent, oferea una dintre cele mai puternice forme de protecție pentru rezidenții de pe teritoriul său și refuza extrădarea în țara de origine. Această rețetă a fost aplicată, spre exemplu, deaa celebra Alina Bica, care a executat pedeaspa cu închisoarea fiind reținută la domiciliu de la 21.00 pana la 7.00 dimineața.

În urma modificărilor legislative, Italia facilitează, totuși, extrădarea persoanelor, dacă aceastea nu au avut un anumit număr de ani în care să fi trăit anterior în peninsulă.

După ce Justiția de la București s-a pronunțat definitiv în cazul în care manelistul a mutilat un om într-o benzinărie. Astfel, Înalta Curte de Casație și Justiție s-a pronunțat și a respins recursul reprezentanților legali ai manelistului.

Acesta a vorbit despre pedeapsă, fiind conștient de faptul că nu mai există cale de atac și urmează să fie încarcerat, într-un ton mai mult decât zeflemitor cu privire la care urmează să-i fie soarta.

Într-o discuție cu fanii săi de pe rețelele sociale, manelistul a declarat că „stă în Italia de 20 de ani”, lucru greu de probat. În aceeași transmisiune, Mocanu a spus că „eu am stat în arest la domiciliu în România și în Italia”. Mai mult decât atât, manelistul, cel mai probabil în urma consilierii juridice de care s-a bucurat, a folosit unele tertipuri frecvente pentru a scăpat sau a reduce pedeapsa. Mai exact, acesta a spus „Mă doare o coastă, am probleme cu coloana”, pe un ton mai mult decât sarcastic.

Amintim, așa numitele probleme medicale sunt folosite frecvent de către infractori pentru a-și reduce termenul pedepsei pe care o au de ispășit.

"Eu am executat o bună parte în arestul domiciliar din România, acum în arestul domiciliar din Italia, Napoli şi am rămas, atenţie, cu un rest de pedeapsă de aproximativ 10-11 luni de zile. Mă duc la puşcărie ca la cofetărie, aţi înţeles ce zic?", a transmis Dani Mocanu

Manelistul condamnat a venit chir și cu sfaturi pentru potențialii confrați care ar putea fi condamnați în România:

"Cei ce aveţi probleme în România, nu vă descurajaţi dacă nu aveţi câştig de cauză şi dacă nu vi se face dreptate pe teritoriul României, veniţi în Italia, că Italia vă oferă protecţie. Pe mine mă trimite (n.r. în ţară) că sunt mai aparte, eu cu frate-miu, s-a dat o ordonanţă de urgenţă pe toată Europa pentru mine şi frate-miu"

Acesta a continuat discuția cu urmăritorii săi în același ton sarcastic, lâsând de înțeles că mai are șanse să scape de pedeapsa pe care trebuie să o execute:

"O să fim trimişi în România, dar nu se ştie sigur încă. Că mă doare capul, mă înţeapă inima, mă doare coasta, nu ştiu, vedem ce se va întâmpla".

Manelistul a ținut, totuși, să-și asigure fanii că nu va lipsi de pe rețelele sociale, chiar dacă va ajunge după gratii. Acesta i-a asigurat că are deja înregistrate 35 de piese pe care le v-a publica pe rând, dar, pentru că, cităm „este o persoană mai specială” nu i-a fost permis să înregistreze videoclipuri în Italia, acestea vor fi generate cu inteligența artificială.

De asemenea, în aceeași notă zeflemitoare, manelistul a ținut să-i asigure pe urmăritori că va fi în contact cu ei prin telefon și va vorbi pe difuzor cu fratele său care o să administreze conturilor sale sociale și se va asigura că el, Dani Mocanu, o să informeze fanii despre data la care o să fie lansat noul său videoclip și melodia sa.

Editor : A.R.