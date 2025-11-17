Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat că România ar trebui să ceară o derogare de la aplicarea sancţiunilor care au fost impuse de americani companiei Lukoil şi a precizat că nu ar vrea ca România să cadă în plasă şi să ia în administrare rafinăria Petrotel, a spus acesta la Digi24.

Băsescu a explicat că statul român trebuie să facă orice este posibil ca Lukoil să vândă rafinăria, şi nu să ne-o pună în braţe, deoarece costurile pentru a o menţine în funcţiune s-ar ridica la 1,2 miliarde de dolari pe an.



Traian Băsescu a fost întrebat, duminică, la Digi 24, ce ar trebui să facă statul român în privinţa sancţiunilor care au fost impuse companiei petroliere Lukoil.



„Să ceară o derogare, cum au făcut bulgarii, cum au făcut ungurii, să ceară o derogare pentru că n-aş vrea să cădem în plasă, să o luăm noi în administrare, (n.r. Rafinăria Petrotel). Nu ştiu dacă vă daţi seama ce înseamnă, eu am cărat pentru această rafinărie 12 ani ţiţei. Şi pentru rafinăria asta şi pentru alte rafinării. Chiar m-am uitat să văd preţul astăzi la ţiţei brent, e 64 de dolari pe baril. Rafinăria asta are nevoie de 2,5 milioane de tone pe an ca să funcţioneze continuu. Dacă luăm o navă de 150.000 de tone, luăm nava mea, 150.000 de tone, asta înseamnă că 17 nave trebuie să aducă. Nava mea era navă de un milion de barili”, a afirmat Traian Băsescu.

El a făcut un calcul din care a reieşit că România ar plăti 1,2 miliarde de dolari pe an pentru a ţine rafinăria respectivă în funcţiune.

„Deci trebuie să facem orice este posibil ca Lukoil să vândă rafinăria, nu să ne-o pună în braţe. Dacă aveam ţiţei autohton, era în regulă, că aveam costurile de extracţie pe baril, pe tonă la jumătate din cât era costul ţiţeiului pe piaţă. Dar când trebuie să aduci ţiţeiul cel mai aproape de la Ceyhan din Turcia sau de la Sidi Kerir din Egipt, unde e capătul conductei care vine din Marea Roşie, n-ai cum. Pe an, ne-ar costa 1,2 miliarde de dolari”, a declarat Traian Băsescu.



El a explicat că nu sunt probleme cu benzinăriile Lukoil din România.

„Benzinăriile Lukoil nu sunt o problemă, pentru că ele sunt date în locaţie de gestiune, sunt date la diverşi privaţi care le operează în numele Lukoil. Dar rafinăria, dacă o iei, te frigi. Pentru că în procesul de rafinare, de regulă, se pierd bani. Se câştigă în procesul de distribuţie”, a transmis Băsescu.

Editor : Sebastian Eduard