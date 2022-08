Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, prezent la InterviurileDigi24.ro, a vorbit despre situația dificilă în care se află compania aviatică de stat, TAROM. Din punctul său de vedere, singura șansă de a salva compania de la colaps ar fi urmarea planului de restructurare, lucrat împreună cu Comisia Europeană. Dacă lucrurile nu se vor îmbunătăți, acesta ia în calcul și vânzarea unor procente din acțiunile statului în companie.

Sorin Grindeanu: „Eu mi-aș permite să vorbesc despre TAROM într-o altă perspectivă. Cu toții știm că TAROM-ul nu este într-o situație economică bună și nu este singura companie. Și nu de acum se află în această situație. Noi am agreat cu UE un plan la TAROM. Eu am avut o discuție la Comisie, în urmă cu o lună și jumătate și am stabilit angajamentul nostru de a urma acest plan.

Acolo este o șansă în a salva TAROM-ul, dar este doar o șansă. Cert este că dacă nu vom pune în aplicare acel plan, eu sunt sceptic că vom putea să salvăm TAROM-ul. Nu este o chestiune inedintă din Vestul Europei sau din Estul Europei, singurele companii de transport aerian rămase pe piață sunt doar TAROM-ul și LOT-ul polonez, în rest nu există companii naționale.

Sunt variante de companii private care au preluat părți și așa mai departe. Dar, în acest moment, au mai rămas doar două. Nu știu cum este situația la LOT, la compania din Polonia, dar situația economică la TAROM nu este bună. Acum sunt pașii premărgători pentru a declanșa un conflict de muncă. Sunt niveluri de salarizare din TAROM pe același nivel cu companii care stau foarte bine. Altele, în schimb, în general din personalul auxiliar este la salariul minim pe ecomiei. Cert este că situația economică din TAROM nu este potrivită. Este total nesănătoasă.

Trebuie să urmărim planul agreat cu UE, acel plan îți dă o șansă. La toate companiile din coordonarea Ministerului Transportului am dat posibilitatea să aplice 109 (n.red. să-și aleagă singuri membrilor Consiliului de Administrație). Acei membri vor alege un Director General care trebuie să aibă un plan foarte clar și acest lucru se va întâmpla și la TAROM, dar trebuie să urmeze, obligatoriu, acel plan semnat cu UE.”

Reporter: Victor Ponta căuta cumpărători prin Emiratele Arbe Unite, este și aceasta o variantă?

Sorin Grindeanu: „Nu trebuie să căutăm o soluție în Emirate sau în alte părți. Se poate de discutat și de vânzări de procente din parți din ce are TAROM. Nu exlud și acest tip de soluții care duc la îmbunătățirea situației. Același lucru este valabil și la Metrorex.”

Pozița ministrului vine în contextul în care Directorul TAROM, Mihăiță Ursu, a vorbit despre situația în care se află compania, într-un interviu acordat în exlusivitate pentru Digi24.ro. Acesta a dezvăluit că a fost surprins când a constat faptul că în companie sunt mai mulți directori și au același nume de familie, adică sunt rude.

