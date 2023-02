Sorin Grindeanu: Peste 305 de kilometri din Autostrada Moldovei sunt oficial în construcţie

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a anunțat, miercuri, că o dată cu semnarea contractelor pentru cele 3 loturi ale autostrăzii Bacău-Paşcani, s-a dat startul pentru construcția a peste 305 km din A7, Autostrada Moldovei, Proiectul este finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Sorin Grindeanu a subliniat că în 2-3 săptămâni Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii îşi va termina sută la sută sumele alocate din fonduri europene pe vechiul exerciţiu bugetar, 2014 - 2020, ceea ce reprezintă o premieră de când România a intrat în Uniunea Europeană, în 2007.

Cele trei contracte ce vizează construcţia celor 77,4 km ai autostrăzii Bacău - Paşcani au fost semnate miercuri cu asocierea de firme româneşti SC Spedition UMB SRL - SC SA&PE Construct SRL - SC Tehnostrade SRL. Valoarea totală a contractelor este de 4,68 miliarde de lei (fără TVA).

"Odată cu semnarea acestor trei contracte, reuşim să ajungem la 305 kilometri din 320 din A7 contractaţi. Vorbim de FIDIC roşu, deci direct execuţie. (...) Munca nu trebuie să se oprească aici, pentru că la fel de importante sunt şi celelalte proiecte şi anume de a merge de la Paşcani în sus către Suceava şi Siret şi sunt cât se poate de optimist că anul acesta vom reuşi să scoatem la licitaţie pe FIDIC galben şi aceste tronsoane şi de asemenea A8. Este o muncă care vine din spate ca să reuşim astăzi să semnăm mai ales pe FIDIC roşu, deci direct execuţie", a spus Grindeanu.

Potrivit acestuia, finanţarea celor trei loturi ale autostrăzii Bacău - Paşcani este asigurată prin PNRR, la fel ca şi capetele Autostrăzii Unirii (A8).

"În acest moment ne aflăm în următoarea situaţie: un singur lot de pe A7 este necontractat, dar eu sper ca în perioada următoare să se clarifice şi acest ultim lot. Este în desfăşurare licitaţia pe capetele din A8, iar după ce se termină aceste licitaţii tot ceea ce avem prevăzut pe contractare pe CNAIR, şi e bornă la sfârşitul anului să avem contracte pe 100%, e borna îndeplinită şi va fi îndeplinită mult mai repede", a adăugat el.

Şeful de la Transporturi a ţinut să sublinieze că anul trecut pe toate tipurile de transport s-au semnat contracte de aproximativ 10,3 miliarde de euro, mai mult decât în ultimii cinci adunaţi, iar în 2-3 săptămâni MTI epuizează toate fondurile alocate pe exerciţiul bugetar 2014 - 2020, cu 10 luni mai devreme decât avea ca termen prin mecanismul M+3.

"Un alt lucru la fel de important pe care ţin să îl menţionez azi: ţin să spun că anul trecut, în 2022, a fost un an în care la Ministerul Transporturilor pe toate tipurile de transport s-au semnat contracte de aproximativ 10,3 miliarde de euro. 2017, 2018, 2019, 2020 şi 2021 adunaţi la un loc nu se ajunge la această sumă realizată în anul 2022. Asta ne face optimişti ca, începând de anul acesta, indiferent de culoarea politică a Guvernului şi a ministrului, minimul de kilometri care trebuie să fie daţi în circulaţie anual să fie de 100. Kilometri de autostradă şi drum expres. Ca să închid, în acest moment, pe vechiul exerciţiu bugetar 2014-2020, care ştiţi că are regula de M+3, adică vom putea cheltui până la sfârşitul anului acesta - 2023 - ne aflăm în situaţia următoare: mai avem doar 56 de milioane de euro din toate sumele alocate către transporturi pe vechiul exerciţiu bugetar, deci, ceea ce vă spuneam anul trecut pe la jumătatea anului - că va fi pentru prima dată când transporturile îşi vor accesa toţi banii europeni - iată că se întâmplă cu vreo 10 luni mai repede decât finalul anului şi am speranţa - şi am avut dialog şi cu dl. ministru Boloş (Marcel Boloş, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene n.r)- ca din sumele necheltuite pe celelalte componente, şi care la sfârşitul anului ar trebui să fie date înapoi către Comisie, în aceste 10 luni să ni se aloce nouă, că aici până la finalul anului vom mai putea accesa câteva sute de milioane bune de euro pe care, dacă nu ni le-ar aloca nouă, ar trebui să le dea înapoi. Deci, Ministerul Transporturilor, în 2-3 săptămâni, îşi va termina sută la sută sumele alocate pe vechiul exerciţiu bugetar, ceea ce reprezintă o premieră de când am intrat noi în Uniunea Europeană, în 2007", a susţinut Sorin Grindeanu.

Potrivit unei postări a directorului general al CNAIR, Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook, valoarea totală a contractelor finanţate prin PNRR este de 4.682.198.422,61 lei, fără TVA, respectiv aproape 955,5 milioane de euro. Durata de execuţie a fiecărui contract este de 30 de luni, iar perioada de garanţie a lucrărilor este de 10 ani.

Pe lotul 1, de 30,3 km, între Bacău (Săuceşti) şi Trifeşti, vor fi construite trei noduri rutiere, zece poduri şi 66 de podeţe, pe lotul 2, de 18,99 km, între Trifeşti şi Gherăeşti, vor fi construite trei noduri rutiere, cinci poduri şi viaducte şi 50 de podeţe, iar pe lotul 3, în lungime de 28,09 km, între Mirceşti şi Paşcani, vor fi construite trei noduri rutiere, şapte poduri, două pasaje şi 32 de podeţe.

"După soluţionarea contestaţiei depusă la desemnarea câştigătorului pentru construcţia lotului 3 de pe sectorul de autostradă Ploieşti - Buzău, vom avea semnate toate contractele necesare construcţiei celor 319 km ai A7, între Ploieşti şi Paşcani", a mai notat Pistol.

Autostrada Moldovei (A7) are 437 de km, de la Ploieşti (Dumbrava/A3) şi până la Siret, la graniţa cu Ucraina. Traseul propus este: Ploieşti - Buzău - Focşani - Bacău - Paşcani - Suceava - Siret. De la Ploieşti până la Paşcani (circa 335 de km), respectiv 13 loturi, a fost prinsă pe finanţare prin PNRR.

Editor : D.D.