Exclusiv Statul român, despăgubit cu 5,7 milioane de euro pentru tezaurul furat din Olanda. Banii au ajuns la Muzeul Național de Istorie

Muzeul Național de Istorie, conferință de presă despre furtul pieselor din tezaurul dacic
Statul român a fost despăgubit cu 5,7 milioane de euro pentru cele patru obiecte de patrimoniu furate dintr-un muzeu din Olanda. Suma, achitată integral de una dintre cele mai mari companii de asigurări olandeze, a intrat deja în contul Muzeului Național de Istorie a României.

Autoritățile române au decis să nu mai aștepte încheierea anchetei penale și să fie despăgubite pentru cele patru obiecte de patrimoniu sustrase. Dacă acestea vor fi recuperate în perioada următoare, ele vor fi predate imediat Muzeului Național de Istorie a României, unde specialiștii vor face o evaluare completă.

Dacă se va constata că este nevoie de restaurare, costurile vor fi deduse din despăgubirea deja achitată de 5,7 milioane de euro.

În acest moment, România a fost despăgubită la valoarea asigurată, însă procedura este una independentă de ancheta penală. Cercetările continuă pentru tragerea la răspundere a vinovaților de furtul tezaurului.

Potrivit anchetatorilor, principalii suspecți se află în continuare în spatele gratiilor.

