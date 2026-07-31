Românii care folosesc sobe vechi, cu lemne, ar putea primi ajutor ca să-și ia unele noi. Autoritățile pregătesc programe dedicate sistemelor de încălzire mai vechi de zece ani. Programele vor fi voluntare, iar oamenii care vor participa la ele vor primi subvenții de la stat.

Aurica locuiește în comuna Vânatori din județul Galați și își incălzește casa cu soba cu lemne de mai bine de 20 de ani.

Aurica: De când eram tineri, și o mai folosesc, că gazele s-au scumpit foarte tare, și noroc că nu am dărâmat-o, că în rest am dărâmat. Dar pe asta am zis să o las aici, că sunt om bătrân.

Deși obișnuită cu soba clasică, femeia spune că ar renunța la ea pentru un sistem mai eficient și mai puțin poluant de încălzire.

Aurica: Dacă am avea oportunitatea asta, aș dărâma-o și aș face alta.

Reporter: Alta care să nu fie pe lemne.

Aurica: Da, care să nu fie pe lemne.

În sat mai sunt și alți oameni care ar face schimbarea.

Femeie: Dacă ne-ar da, am face.

Reporter: Ați schimba-o?

Femeie: Da.

Reporter: De ce vreți să o schimbați?

Femeie: Păi, pentru că suntem bătrâni acum și nu o să mai putem să mai aducem lemne.

„Proiectul e foarte bine venit”

„La nivelul comunei Vânători, proiectul e foarte bine venit, pentru că avem în jur de 15-20% din locuitori mai în vârstă, casele sunt mai vechi, oamenii se încălzesc cu lemne. Din acest motiv consider că este un proiect bun”, spune Costel Manolachi, primarul comunei Vânători.

În mediul rural, peste 80% dintre gospodării se încălzesc exclusiv cu lemne. Autoritățile își propun să înlocuiască progresiv sistemele vechi de încălzire, până la sfârșitul anului 2040, relatează Dana Costache, jurnalistă Digi24.

Programele de sprijin vor fi derulate de autoritățile centrale și locale, în limita fondurilor disponibile. Scopul este reducerea treptată a numărului de sobe mai vechi de 10 ani.

Reporter: Dana Costache / Operator: Marian Munteanu

Editor : Liviu Cojan