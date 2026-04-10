Sute de zboruri Lufthansa, inclusiv spre și dinspre România, afectate de greva de două zile a piloților

Grevă la Lufthansa. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Piloții companiei aeriene germane Lufthansa au început joi o grevă de două zile, care a dus la anularea a sute de zboruri, în special la hub-urile din Munchen și Frankfurt, transmite DPA. Potrivit boardingpass.ro, peste 20 zboruri Lufthansa spre și dinspre patru aeroporturi din România care urmau să fie operate vineri au fost anulate.

Totuși, cel puțin jumătate dintre zborurile programate vor opera. În cazul zborurilor pe distanțe lungi, se așteaptă ca până la 60% din zboruri să decoleze.

Sindicatul piloților Vereinigung Cockpit a informat că amploarea grevei va fi mai mică decât în primul val de acțiuni sindicale, care a avut loc în urmă cu o lună. Liderul sindical Andreas Pinheiro a declarat că se așteaptă la anularea a aproximativ 300 de zboruri pe zi, un număr care, în opinia sa, ar fi suficient pentru a obține impactul dorit.

Lufthansa a transmis că aproximativ 800 de zboruri au fost anulate în timpul primului val de greve din 12 februarie, la care a participat și sindicatul personalului navigant UFO.

Compania aeriană a condamnat greva piloților ca fiind o escaladare inutilă, mai ales într-un moment de incertitudine geopolitică sporită din cauza războiului din Iran, care afectează pasagerii din întreaga lume.

Zborurile către Orientul Mijlociu au fost excluse din acțiunea de grevă.

Sindicatul Vereinigung Cockpit a cerut celor peste 5.000 de piloți de la Lufthansa, Lufthansa Cargo și Lufthansa Cityline să se alăture grevei de 48 de ore.

Conducerea Lufthansa și sindicatul piloților nu au ajuns încă la un acord în ceea ce privește creșterile salariale la filiala regională CityLine și în ceea ce privește pensiile mai mari pentru piloții de la Lufthansa Cargo și de la compania principală Lufthansa.

Grupul german Lufthansa este cel mai mare transportator aerian din Europa și, pe lângă Lufthansa, deține și companiile Austrian, Swiss, Eurowings și Brussels Airlines.

