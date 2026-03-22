Bărbat atac de urs într-o pădure din județul Mureș: este conștient, SMURD a intervenit cu un elicopter și l-a dus la spital

Un bârbat în vârstă de 58 de ani a fost atacat de un urs într-o pădure din judeţul Mureş. Echipele de intervenţie au constatat că era conştient şi avea răni la picioare şi o fractură la mâna stângă. Victima a fost preluată de un elicopter SMURD şi dusă la spital.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Mureş au anunţat că pompierii de la Miercurea Nirajului au fost solicitaţi să intervină, duminică, în jurul orei 12.30, în pădurea situată între localităţile Torba (comuna Măgherani) şi Abud (comuna Ghindari), după ce un bărbat în vârstă de 58 de ani a fost atacat de un urs. La faţa locului s-au deplasat o ambulanţă SMURD şi elicopterul SMURD Braşov, scrie News.ro.

La sosirea forţelor de intervenţie, victima era conştientă, acesta fiind singură în momentul producerii incidentului.

„În urma evaluării medicale, s-a constatat că victima prezintă multiple plăgi deschise la nivelul membrelor inferioare şi o fractură deschisă la membrul superior stâng”, a precizat sursa citată.

Bărbatul a fost preluat de elicopterul SMURD şi transportat la UPU Târgu Mureş.

