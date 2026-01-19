Live TV

Exclusiv Tanczos Barna explică de ce Olguța Vasilescu îl acuză pe Bolojan că a mărit impozitele locale pentru a lua mai mult la bugetul național

Data publicării:
ilie bolojan lia olguta vasilescu
Foto: Inquam Photos

Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, care este și președinta Asociației Municipiilor din România, spune că Ilie Bolojan a dublat impozitele, dar în schimb vrea să ne ia mai mult din impozitul pe venit. Prezent la Digi 24, vicepremierul Tanczos Barna a spus că astăzi s-a format un comitet, condus chiar de el, care va urma să armonizeze punctele de vedere ale coaliției în perspectiva pregătirii bugetului. Barna explică de ce crede el că Olguța Vasilescu a adus aceste acuzații.

„Nu suntem de acord (nr cu cele spuse de Olguța vasilescu). Tocmai de aceea s-a înființat acest comitet de pregătire de defalcări ale impozitului pe venit la UT-uri, la comune, la orașe, la municipii, la județe, pentru a armoniza punctele de vedere din coaliție și pentru a pregăti bugetul. Acest lucru s-a decis astăzi. Eu să conduc acest comitet câteva zile, săptămâni, până ajungem la fundamentarea și pregătirea bugetului. Noi, UDMR susținem de la bun început că impozitul pe venit trebuie să rămână la nivel local. Putem discuta de formule de echilibrare, de împărțire, de acest fond de solidaritate, putem discuta de procente”, spune el.

Barna crede că o împărțire echitabilă, corectă ajută și bugetul național. Pentru că degrevează bugetul național de la anumite completări din TVA, dacă această distribuție se face în mod echitabil.

„Încă o dată, vom discuta în acest comitet și principiul de bază pentru noi este ca impozitul pe venit să rămână în totalitate la administrația locală, impozitele încasate pe clădiri, pe mașini să rămână la autoritatea locală și să găsim o formulă de echilibrare care va reduce povara pe bugetul de stat”.

„Probabil că nemulțumirea dnei Vasilescu vine din anumite declarații care pot fi interpretate în acest sens”, este de părere vicepremierul. „AstfelComisia Europeană, care vede de sus toată această schemă de împărțire și toată această problemă a deficitului bugetar, vede un singur lucru: creșteți impozitele ca să aveți deficitul mai mic. Dacă ați crescut cu impozitele locale, nu-i lăsați pe primari să cheltuim mai mult pe alte chestiuni decât folosiți această creștere a impozitelor pentru a reduce deficitul bugetar. Deficitul bugetar nu se calculează la nivelul primăriei, se calculează la nivel național și tocmai de aceea sau probabil de acolo au apărut aceste interpretări. Nu cred că bugetul poate fi făcut doar contabilicește. Comisia Europeană nu simte starea națiunii, nu simte atmosfera la de la nivelul cetățenilor români. Ei văd cifre și spun creșteți impozitele, reduceți cheltuielile. Asumați-vă acest lucru. Dar nu se poate conduce o țară doar din pix și din contabilitate. Economia nu înseamnă doar contabilitate. Economia înseamnă și predictibilitate, înseamnă și sustenabilitate și cât poate să ducă o societate”.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump
1
Semne de întrebare după ce Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
2
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e...
nicusor dan sustine un discurs
3
Nicușor Dan face apel la dialog, după amenințările lui Donald Trump: „Sunt profund...
Armata germană
4
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde...
5
Soluția lui Traian Băsescu pentru reforma pensiilor magistraților. Ce spune fostul...
Direct din Groenlanda, l-a jignit public pe Donald Trump și știe ce urmează: ”E terifiant”
Digi Sport
Direct din Groenlanda, l-a jignit public pe Donald Trump și știe ce urmează: ”E terifiant”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan guvern
Tanczos Barna: „Ilie Bolojan vede altfel anumite lucruri”. Ce spune vicepremierul despre „supărările” PSD din Coaliție
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cu ochelari, sacou si margele, la microfon
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează pacienţii oncologici. Răspunsul premierului
bani-lei-shutterstock
Introducerea impozitului progresiv în România: „Eu n-aș zice «Nu»”, spune vicepremierul Tanczos Barna. Când ar putea fi luată măsura
taxe si impozite
De ce a crescut Ilie Bolojan impozitele locale: „Unii au făcut indexarea cu inflația, alții nu. Apar inegalități”, spune Tanczos Barna
Tánczos Barna
România, aproape de momentul în care va trebui să aleagă între SUA și Europa? Răspunsul lui Tanczos Barna: Să fim ancorați în realitate
Recomandările redacţiei
Ilie bolojan
Premierul Ilie Bolojan propune angajarea răspunderii în 29 ianuarie...
accident feroviar spania - ianuarie 2026
Primele concluzii ale anchetei privind accidentul de tren din Spania...
Carney și Macron
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a...
Rumen Radev
Rumen Radev demisionează din funcția de președinte al Bulgariei
Ultimele știri
Ucrainenii au provocat pierderi de 4 miliarde de dolari apărării aeriene ruse, susține SBU
Pe cine propun liberalii la șefia Agenției pentru Ocuparea Locurilor de Muncă și cea pentru Investiții și Comerț Exterior
Cum poate riposta UE la amenințarea lui Trump cu tarife asupra țărilor care au sărit în apărarea Groenlandei: Ar fi în favoarea noastră
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată Eliza Iliescu în 2026, la 21 de ani. Tânăra a avut rezultate remarcabile la școală, iar acum e...
Cancan
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ULTIMĂ ORĂ
Fanatik.ro
Situația nefericită în care a ajuns fiica lui Ilie Năstase. A lansat un apel disperat: ”Îmi puteți trimite...
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
„Febra văii”, boala invizibilă din aer care se răspândește rapid și poate provoca meningită și deces...
Adevărul
Minciuna lui Putin: de ce Kremlinul folosește imagini vechi pentru a-i păcăli pe ruși că liderul lor s-a...
Playtech
Domeniile cu cele mai mari salarii medii din România. HoReCa și confecțiile, la coada clasamentului
Digi FM
Cât plătește impozit Traian Băsescu pentru apartamentul său de 154 m pătrați: "E o creștere consistentă"
Digi Sport
Unde a apărut Mario Iorgulescu, după ce a fost dat dispărut și tatăl său a plecat de urgență în Italia
Pro FM
Paula Seling, prima iubire după divorț? "Cel care îmi este liniște și forță! Pot merge mai departe știind că...
Film Now
Filmul care domină box-office-ul nord-american pentru al cincilea weekend consecutiv. Peste 1,3 miliarde...
Adevarul
Un avion spre Alicante a decolat fără pasageri: zeci de oameni au rămas blocați pe scări. „Am mers toți după...
Newsweek
Fără precedent. Casa de Pensii, amendată cu 1.000 lei pentru că nu crește pensiile. „Nu mai amânați”
Digi FM
VIDEO "Pârtia de schi nu e podium de modă". O femeie îmbrăcată în fustă, coborâtă de pe munte de un jandarm
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Cum arată azi frumoasa din "Pasărea Spin". Rachel Ward are 68 de ani: "Ce s-a întâmplat cu tine?"
UTV
Alina Pușcău spune ce dietă ține la 43 de ani: „Am făcut școala de nutriție în America”