Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, care este și președinta Asociației Municipiilor din România, spune că Ilie Bolojan a dublat impozitele, dar în schimb vrea să ne ia mai mult din impozitul pe venit. Prezent la Digi 24, vicepremierul Tanczos Barna a spus că astăzi s-a format un comitet, condus chiar de el, care va urma să armonizeze punctele de vedere ale coaliției în perspectiva pregătirii bugetului. Barna explică de ce crede el că Olguța Vasilescu a adus aceste acuzații.

„Nu suntem de acord (nr cu cele spuse de Olguța vasilescu). Tocmai de aceea s-a înființat acest comitet de pregătire de defalcări ale impozitului pe venit la UT-uri, la comune, la orașe, la municipii, la județe, pentru a armoniza punctele de vedere din coaliție și pentru a pregăti bugetul. Acest lucru s-a decis astăzi. Eu să conduc acest comitet câteva zile, săptămâni, până ajungem la fundamentarea și pregătirea bugetului. Noi, UDMR susținem de la bun început că impozitul pe venit trebuie să rămână la nivel local. Putem discuta de formule de echilibrare, de împărțire, de acest fond de solidaritate, putem discuta de procente”, spune el.

Barna crede că o împărțire echitabilă, corectă ajută și bugetul național. Pentru că degrevează bugetul național de la anumite completări din TVA, dacă această distribuție se face în mod echitabil.

„Încă o dată, vom discuta în acest comitet și principiul de bază pentru noi este ca impozitul pe venit să rămână în totalitate la administrația locală, impozitele încasate pe clădiri, pe mașini să rămână la autoritatea locală și să găsim o formulă de echilibrare care va reduce povara pe bugetul de stat”.

„Probabil că nemulțumirea dnei Vasilescu vine din anumite declarații care pot fi interpretate în acest sens”, este de părere vicepremierul. „AstfelComisia Europeană, care vede de sus toată această schemă de împărțire și toată această problemă a deficitului bugetar, vede un singur lucru: creșteți impozitele ca să aveți deficitul mai mic. Dacă ați crescut cu impozitele locale, nu-i lăsați pe primari să cheltuim mai mult pe alte chestiuni decât folosiți această creștere a impozitelor pentru a reduce deficitul bugetar. Deficitul bugetar nu se calculează la nivelul primăriei, se calculează la nivel național și tocmai de aceea sau probabil de acolo au apărut aceste interpretări. Nu cred că bugetul poate fi făcut doar contabilicește. Comisia Europeană nu simte starea națiunii, nu simte atmosfera la de la nivelul cetățenilor români. Ei văd cifre și spun creșteți impozitele, reduceți cheltuielile. Asumați-vă acest lucru. Dar nu se poate conduce o țară doar din pix și din contabilitate. Economia nu înseamnă doar contabilitate. Economia înseamnă și predictibilitate, înseamnă și sustenabilitate și cât poate să ducă o societate”.

