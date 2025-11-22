Două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon au fost ridicate de la sol în noaptea de 21 spre 22 noiembrie, din Baza 86 Aeriană, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, în contextul atacurilor lansate de Rusia în proximitatea frontierei cu România, a anunțat Ministerul Apărării Naționale sâmbătă dimineață.

La ora 01:33 a fost transmis un mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, ca urmare a intensificării atacurilor și detectării de drone în zona Ismail (Ucraina), se arată într-un comunicat MApN.

Nu au fost înregistrate pătrunderi de drone în spațiul aerian al României, iar aeronavele F-16 Fighting Falcon au revenit la Baza 86 Aeriană Borcea la ora 3:42, potrivit sursei citate.

Ministerul Apărării Naționale mai precizează că „menține în permanență un nivel ridicat de vigilență și asigură supravegherea strictă a spațiului aerian, maritim și terestru național. Suntem în contact permanent cu aliații noștri, schimbăm în timp real informații operative și acționăm ferm pentru garantarea securității României și a Flancului Estic al NATO”.

