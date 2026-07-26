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Exclusiv „Trei drone rusești în trei zile înseamnă un atac asupra României”. Comandorul (r) Mateiu explică reacția NATO și miza incidentelor

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drone rusești Geran
Drone rusești. Foto: Profimedia Images
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Din articol
„Militarii și-au făcut treaba. Acum urmează răspunsul politicului” Cum funcționează coordonarea NATO în cazul unor astfel de incidente De ce este necesară identificarea vizuală a unei drone „Rusia trebuie să răspundă pentru aceste incidente” Există riscul unei escaladări în regiunea Mării Negre?

Cele trei drone rusești doborâte în tot atâtea zile reprezintă un semnal de alarmă fără precedent și demonstrează că sistemul de apărare aeriană al României funcționează, însă ridică și întrebări privind reacția politică față de repetatele încălcări ale spațiului aerian național. Comandorul în rezervă Sandu-Valentin Mateiu a declarat, în exclusivitate la Digi24, că, indiferent dacă pătrunderea dronelor este intenționată sau nu, România se confruntă cu „un atac”, iar Moscova are obligația de a împiedica repetarea unor astfel de incidente.

„Militarii și-au făcut treaba. Acum urmează răspunsul politicului”

Sandu-Valentin Mateiu a afirmat că succesiunea incidentelor demonstrează că mecanismul de supraveghere și reacție al Armatei Române funcționează, de la detectarea țintelor până la interceptarea acestora de către piloții români.

„Ne arată că aviatorii noștri au găsit o soluție. Întregul dispozitiv, de la detectarea dronelor până la interceptarea lor de către piloții noștri, funcționează, iar problema este rezolvată înainte ca aceste drone să ajungă pe teritoriul României. Pericolul pentru cetățeni nu mai există”, a declarat comandorul în rezervă.

El a subliniat însă că, după confirmarea faptului că dronele sunt de proveniență rusească, responsabilitatea nu mai aparține exclusiv militarilor.

„Militarii asigură apărarea României, dar acum urmează răspunsul politicului. Vom vedea ce strategie va adopta puterea politică, pentru că ceea ce ne interesează este ca Rusia să-și țină dronele departe de teritoriul României”, a spus Mateiu.

Cum funcționează coordonarea NATO în cazul unor astfel de incidente

Comentând informațiile potrivit cărora operațiunea de interceptare a fost coordonată prin Centrul de Operațiuni Aeriene Combinate (CAOC) al NATO de la Torrejon, din Spania, expertul a explicat că România face parte din sistemul integrat de apărare aeriană al Alianței Nord-Atlantice.

„Din momentul în care am intrat în NATO, facem parte din sistemul integrat de apărare aeriană al Alianței. Europa este împărțită în două regiuni de comandă, iar România este coordonată de centrul de la Torrejón, din apropierea Madridului”, a explicat comandorul în rezervă.

Potrivit lui Mateiu, coordonarea militară aparține NATO, însă deciziile naționale pot prevala în orice moment.

„Există întotdeauna posibilitatea unui veto național. Politicul românesc poate interveni oricând. În cazul dronelor, însă, decizia de intervenție a fost transferată militarilor, după identificarea vizuală a țintei.”

De ce este necesară identificarea vizuală a unei drone

Comandorul în rezervă a explicat că piloții nu pot deschide focul imediat după detectarea unei ținte.

„Pentru piloți există obligația identificării vizuale. Trebuie verificat dacă nu este, de exemplu, un avion civil care a pierdut legătura cu turnul de control. Chiar dacă multe elemente indică faptul că este o dronă, identificarea vizuală este necesară pentru a evita o tragedie”, a spus acesta.

În opinia expertului militar, repetarea incidentelor schimbă natura amenințării.

„Cred că trei drone în trei zile este foarte mult. Indiferent cum am interpreta situația, avem un atac. Faptul că arma unui stat ajunge pe teritoriul altui stat reprezintă un atac, indiferent dacă a existat sau nu intenție”, a declarat Mateiu.

Acesta a apreciat că partea pozitivă este reprezentată de faptul că armata a reușit să neutralizeze dronele fără victime și fără pagube.

„Partea bună este că militarii au găsit răspunsul. Avem reacții și nu tragedii. Dronele au fost eliminate fără pericol pentru cetățeni sau pentru proprietăți.”

„Rusia trebuie să răspundă pentru aceste incidente”

Comandorul în rezervă consideră că, indiferent de circumstanțe, responsabilitatea aparține Federației Ruse.

„Foarte probabil, Rusia atacă nave sau porturi ucrainene aflate în apropierea României. Poate fi și o provocare. Intenția este greu de demonstrat, dar nu este esențială în această situație. Esențial este faptul că arma aparține Rusiei, iar Rusia trebuie să își asume responsabilitatea.”

El a adăugat că Moscova trebuie să ia măsuri pentru ca astfel de incidente să nu se mai repete.

„Rusia trebuie să dea socoteală și să înceteze aceste atacuri. Trebuie să ia măsuri astfel încât armele sale să nu mai ajungă pe teritoriul României.”

Există riscul unei escaladări în regiunea Mării Negre?

Întrebat dacă repetarea acestor incidente poate conduce la o escaladare militară, Mateiu a răspuns că atacurile asupra infrastructurii ucrainene vor continua, însă Rusia are obligația de a evita afectarea teritoriului românesc.

„Rusia va continua să atace porturile ucrainene și obiectivele din Marea Neagră. Războiul din această regiune a intrat într-o nouă etapă, în care sunt vizate inclusiv nave comerciale.”

Totuși, expertul atrage atenția că pătrunderea repetată a dronelor pe teritoriul României nu mai poate fi tratată ca o simplă întâmplare.

„După aproximativ 40 de incidente și, mai ales, după trei drone în trei zile, Rusia trebuie să dea dovadă de responsabilitate și să ia măsuri astfel încât astfel de situații să nu se mai repete”, a concluzionat comandorul în rezervă.

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Editor : C.A.

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