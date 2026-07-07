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Trei turişti străini care au urcat pe munte fără echipament potrivit au fost salvaţi după o misiune de șapte ore a salvamontiştilor

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salvamont
Foto: Facebook/ Salvamont
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Recomandările salvatorilor montani

Trei turişti străini au fost coborâţi de pe munte de către salvamontiştii din Zărneşti, judeţul Braşov, după o misiune foarte dificilă, care a durat aproximativ şapte ore, în condiţiile în care drumeţii au pornit pe un traseu extrem de solicitant, fără echipament potrivit şi fără nicio sursă de lumină, deşi intenţionau să parcurgă creasta Pietrei Craiului până după miezul nopţii. Misiunea salvamontiştilor a fost îngreunată de faptul că o turistă a suferit un traumatism la umăr.

„Şapte ore a durat o misiune de salvare a trei turişti străini de pe creasta Pietrei Craiului. Persoanele au avut nevoie de sprijinul salvamontiştilor din Zărneşti, judeţul Braşov, după ce una dintre acestea a suferit un traumatism la umăr”, informează Salvamont România, citat de News.ro.

Salvamontiștii  că ceea ce „trebuia să fie o simplă drumeţie” s-a transformat rapid „într-o cursă contra cronometru”, marcată de „lipsa unei planificări minime”.

„Dincolo de accidentarea suferită, echipele de salvare au constatat că turiştii au pornit pe un traseu extrem de solicitant fără echipament potrivit şi fără nicio sursă de lumină, deşi intenţionau să parcurgă zona până după miezul nopţii”, precizează salvamontiştii.

Aceştia informează că, după „ore întregi de eforturi susţinute” pe teren dificil, misiunea s-a încheiat cu bine: turista a fost predată echipajului SMURD Zărneşti pentru îngrijiri medicale, iar ceilalţi doi turişti au fost transportaţi în siguranţă până în oraş.

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Recomandările salvatorilor montani

Salvamontiştii recomandă turiştilor ca atunci când pleacă pe munte să ţină cont de următoarele aspecte:

  • Echipament adecvat: Optaţi pentru haine tehnice, uşoare şi respirabile, care să permită eliminarea transpiraţiei. Chiar dacă este vară, aveţi la dumneavoastră o jachetă impermeabilă (pentru aversele bruşte) şi un strat suplimentar pentru protecţie termică în cazul în care vremea se răceşte la altitudine. Hainele trebuie să vă asigure un confort termic corespunzător. Şi nu uitaţi lanterna frontală, mijloace de orientare (hartă, busolă, GPS), alimente uşor de transportat, apă, ceai cald şi un telefon cu baterie de rezervă.
  • Verificaţi prognoza meteo: Vremea la munte este imprevizibilă, iar furtunile de vară pot apărea extrem de rapid. Informaţi-vă înainte de plecare şi adaptaţi-vă planurile dacă condiţiile se deteriorează ori dacă se anunţă instabilitate atmosferică sau descărcări electrice.
  • Trasee marcate: Alegeţi exclusiv trasee turistice marcate. Nu vă abateţi de la ele!
  • Fiţi vigilenţi: Chiar şi în timpul verii, prezenţa urşilor a fost semnalată în diverse zone. Fiţi atenţi la mediul înconjurător şi evitaţi zonele unde vizibilitatea este redusă.
  • Rucsac echipat: Pe lângă cele menţionate la echipament, asiguraţi-vă că aveţi o trusă de prim-ajutor, cremă de protecţie solară şi gustări energizante.
  • Nu plecaţi singuri: Informaţi pe cineva apropiat despre traseul ales şi ora estimată de întoarcere. De asemenea, informaţi cabanierul, salvamontiştii sau jandarmii montani întâlniţi pe traseu.

Editor : M.B.

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