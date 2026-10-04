Trump înființează un grup de lucru pentru „super inteligență”. Șeful comunității de informații Jay Clayton, numit la conducere

Președintele american Donald Trump l-a numit oficial duminică pe Jay Clayton, directorul comunității naționale de informații, în fruntea unui grup de lucru cu privire la inteligența artificială (IA), ce va avea ca prioritate coordonarea, nu reglementarea domeniului.

„Super Intelligence Force”, care va fi condusă de Clayton, este „însărcinată să coordoneze eforturile guvernului federal pentru a se asigura că Statele Unite vor continua să fie în avangarda mondială în materie de Super Inteligență”, a declarat Trump într-un mesaj postat pe rețeaua sa Truth Social.

Președintele american a decis la sfârșitul lunii septembrie să redenumească IA „super inteligență” și a emis un ordin executiv care impune utilizarea termenului în toate agențiile guvernamentale, transmite AFP preluată de Agerpres.

Grupul de lucru condus de Jay Clayton „va coordona relațiile guvernului cu consumatorii, marile corporații, organizațiile religioase, operatorii cheie de infrastructură și companiile de super inteligență”, a indicat Trump.

Jay Clayton dezvăluise deja crearea acestui grup și numirea sa la conducere într-un interviu acordat Wall Street Journal sâmbătă. Acest nou rol se adaugă responsabilităților actuale ale lui Clayton.

Propuneri pentru reducerea riscurilor asociate IA

Potrivit ordinului de misiune al grupului de lucru, obținut de Wall Street Journal, grupul va avea sarcina de a face propuneri „pentru a răspunde amenințărilor legate (de IA) la adresa societății noastre”.

Acest obiectiv trebuie urmărit „prevenind în același timp supra-reglementarea și capturarea reglementării, care ar penaliza inovația și concurența”, adaugă documentul.

Grupul de lucru va lăsa cea mai mare parte a gestionării riscurilor legate de inteligența artificială în seama industriei înseși, au avertizat oficiali citați de Wall Street Journal.

Companiile de IA, noi angajamente după întâlnirea de la Casa Albă

Marți, în urma unei întâlniri la Casa Albă, șefii marilor companii din domeniul inteligenței artificiale și-au asumat o serie de angajamente în acest domeniu, în special integrarea unor evaluatori independenți și implementarea unor controale interne suplimentare.

Aceste inițiative survin după ce OpenAI, Anthropic, Google și Meta au raportat incidente în care modele de IA aflate în faza de testare s-au conectat spontan la internet și au pătruns pe zeci de site-uri și platforme.

Editor : Ana Petrescu