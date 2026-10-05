Donald Trump susţine că preţul la benzină creşte din cauza atacurilor Ucrainei asupra Rusiei

Preşedintele american Donald Trump, care încearcă să transfere asupra altora vina pentru creşterea preţului la benzină, a afirmat luni că aceasta nu este cauzată de războiul pe care el l-a lansat împotriva Iranului, ci mai degrabă de atacurile ucrainene împotriva Rusiei, relatează AFP.

„Ceea ce duce la creşterea preţului la benzină nu mai este Strâmtoarea Ormuz, deoarece un număr record de barili circulă prin ea aproape în fiecare zi, ci cuvântul 'rafinării', întrucât cele ale Rusiei sunt bombardate de Ucraina, iar ale noastre sunt închise în state precum California de către acei democraţi imbecili”, a scris preşedintele SUA pe reţeaua sa de socializare Truth.

Creşterea preţului la benzină şi motorină este o sursă majoră de nemulţumire pentru alegătorii americani, care vor fi chemaţi la urne pe 3 noiembrie pentru alegerile de la mijloc de mandat.

Sondajele prevăd în prezent că Partidul Republican, care controlează ambele camere ale Congresului, va pierde cel puţin una dintre ele, Camera Reprezentanţilor, notează AFP, citată de Agerpres.

Nu este prima dată când Donald Trump arată cu degetul spre atacurile ucrainene împotriva rafinăriilor ruseşti.

În schimb, preşedintele american nu a comentat încă înmulţirea bombardamentelor ruseşti asupra teritoriului ucrainean şi, în special, asupra capitalei Kiev.

Editor : Liviu Cojan