Unde a ajuns fosta purtătoare de cuvânt a lui Donald Trump după ce a plecat de la Casa Albă

Fosta purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, o aliată loială a preşedintelui Donald Trump, urmează să lucreze la Fox News pentru a face „comentarii şi analiză”, a anunţat luni postul.

Karoline Leavitt urmează să-şi facă debutul la 1 noiembrie, la două luni de la plecarea de la Casa Albă, potrivit unui comunicat al postului Fox News, care o laudă pentru „înţelegerea distrinctă a peisajului politic actual”, scrie News.ro, preluând AFP.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Karoline Leavitt, care a născut un al doilea copil în primăvară, a plecat din funcţie la sfârşitul lui august pentru a se consacra familiei, însă anunţa că intenţionează să promoveze ideologia Make America Great Again (MAGA).

„Mă bucur să aduc perspectiva unică pe care-am dobândit-o în experienţa mea de purtătoare de cuvânt a Casei Albe, cu aceeaşi energie şi sinceritate care mi-au caracterizat mandatul”, a comentat ea, citată în comunicat canalului de televiziune preferat al conservatorilor americani.

Ea era invitată cu regularitate la Fox News în timpul fostei sale funcţii la Casa Albă.

Donald Trump nu a desemnat încă un nou sau o nouă purtătoare de cuvânt a Casei Albe.

După plecarea lui Karoline Leavitt, Casa Albă nu a mai organizat briefinguri regulate de presă.

Karoline Leavitt a intrat deja într-o structură de finanţare electorală - MAGA Inc -, un „super Political Action Committee” (super-PAC) pro-Trump.

Ea a fost cea mai tânără persoană numită în acest post foarte expus de „Press Secretary”, la vârsta de 28 de ani.

Această tânără originară din statul New Hampshire (nord-est), a cărei ascensiune fiulgerătoare alături de Donald Trump a ilustrat difuzarea ideilor trumpiste în rândul „Gen Z”, a condus o strategie de comunicare agresivă împotriva presei tradiţionale.

Ea a deschis Casa Albă unor influenceri şi creatori de conţinut aliniaţi ideologiei MAGA.

De la plecarea sa, ostilitatea lui Trump faţă de presă a crescut.

Miliardarul a încercat să interzică accesul la Casa Albă posturilor de televiziune CNN şi MS Now şi site-ului Politico la Casa Albă. Însă un judecător a ordonat administraţiei Trump să dea înapoi.

Editor : B.P.