Trump numeşte în Polonia un ambasador critic faţă de guvernul premierului Tusk

Preşedintele american Donald Trump l-a numit ambasador al SUA în Polonia pe Thomas Rose, un autor de podcast-uri conservator care a criticat guvernul polonez de centru-dreapta condus de liberalul pro-european Donald Tusk şi a lăudat opoziţia naţionalistă, relatează AFP.

Decizia lui Trump a fost salutată de un purtător de cuvânt al opoziţiei reprezentate în principal de partidul conservator Lege şi Justiţie (PiS), care a condus Polonia opt ani la rând, până la sfârşitul anului 2023, iar de atunci între acest partid şi coaliţia lui Tusk se dă o luptă politică ce are ca principale mize justiţia şi presa.

Donald Tusk are de asemenea o coabitare dificilă cu preşedintele conservator Andrzej Duda, dar coaliţia de guvernare caută la alegerile din luna mai să obţină puterea deplină prin câştigarea scrutinului la care candidează cu primarul Varşoviei, Rafal Trzaskowski. Noul ambasador al SUA îşi va prelua postul înaintea alegerilor prezidenţiale din 18 mai.

„Sunt bucuros să anunţ că Thomas Rose va fi viitorul ambasador al SUA în Polonia”, el este „un om de afaceri şi comentator foarte respectat”, a scris joi Trump pe reţeaua sa de socializare Truth Social. Guvernul de la Varşovia nu a comentat deocamdată anunţul lui Trump. Conform uzanţelor diplomatice, statul unde este acreditat un ambasador trebuie să-şi dea acordul pentru numirea acestuia. Însă respingerea unei propuneri de ambasador transmite de regulă un semnal negativ pentru relaţiile bilaterale.

Simpatizat declarat al conservatorilor polonezi, ambasadorul propus de Trump a condus la începutul anilor 2000 ziarul israelian Jerusalem Post. El a susţinut acum ideea noului preşedinte american de expulzare a palestinienilor din Fâşia Gaza şi de asemenea decizia lui Trump de a suspenda activitatea Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), pe care Thomas Rose a descris-o drept „operaţiunea de spălare de bani cea mai masivă din istoria americană”.

Într-un mesaj postat de asemenea pe reţelele de socializare după ce Trump a anunţat că-l numeşte ambasador, Thomas Rose a promis că se va „strădui în fiecare zi să promoveze, să apere interesele SUA” în Polonia şi l-a lăudat pe preşedintele polonez Andrzej Duda, care însă nu mai candidează, întrucât şi-a epuizat cele două mandate constituţionale, iar candidatul susţinut de formaţiunea PiS este Karol Nawrocki, istoric şi şeful Institutului Memoriei Naţionale, relatează AFP, citată de Agerpres.

Andrzej Duda a îndemnat săptămâna aceasta la proteste dacă în Polonia vor fi anulate alegerile, amintind de anularea alegerilor din România. Evenimentele din România "m-au îngrijorat mult şi am multe îndoieli" legate de acestea, a spus el într-un interviu pentru Kanal Zero, citat joi de notesfrompoland.com. „Este posibil ca astăzi alegerile în ţări individuale - aparent democratice - să poată fi câştigate numai de aceia care sunt acceptaţi la Bruxelles? Eu am această impresie şi nu prea îmi place”, a remarcat preşedintele polonez.

„Va trebui să apărăm rezultatele alegerilor în Polonia dacă se va întâmpla ca cineva să încerce să le manipuleze într-un mod similar ca în România”, a indicat el. „Probabil va trebui pur şi simplu să demonstrăm, să folosim drepturile garantate de Constituţie, precum dreptul la adunare, la libertatea de exprimare”, consideră Andrzej Duda.

