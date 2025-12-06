Live TV

Video Ultimele pregătiri pentru alegerile la Primăria Capitalei. MAI: „Vor fi la datorie peste 40.000 de angajați la nivel național”

buletin de vot urna inquam octav ganea
Buletin de vot. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Mâine, 7 decembrie, au loc alegerile pentru Primăria Capitalei. Zeci de mii de angajați ai  MAI vor fi la datorie în ziua în care bucureștenii își vor alege primarul. Campania electorală a luat sfârșit, Ramona Dabija, director MAI, a declarat că din această seară, de la ora 20.00, secțiile de vot vor fi preluate în pază.

„Aici avem harta Bucureștiului. După cum bine știți, în această dimineață, la ora 7:00, s-a încheiat campania electorală. Colegii mei sunt în teren. Așa cum ați spus, astăzi avem 30.000 de colegi care acționează la nivel național. 

În municipiul București avem pe această aplicație secțiile de vot, acum au o culoare deschisă, pentru că încă nu au fost preluate de către noi în pază. Acest lucru se va întâmpla în această seară, la ora 20:00.

Pe parcursul zilei de mâine, în schimb, veți vedea că harta se va colora în funcție de situația din teren. Colegii noștri mâine vor fi la datorie peste 40.000 la nivel național, iar noi, de aici, din centrul de comandă, vom putea vedea situația din teren și să putem lua decizii în timp real, astfel încât fiecare cetățean să își poată exercita dreptul de vot în siguranță”, a spus Ramona Dabija, directorul MAI.

Amintim că votarea se va desfășura într-o singură zi, conform legislației electorale. Secțiile vor fi deschise între orele 7:00 și 21:00, fără posibilitatea prelungirii programului.

Citește și: 

Alegeri locale 2025: Programul secțiilor de votare pe 7 decembrie. Regula importantă pentru românii care ajung târziu la urne

Ultimul sondaj înainte de încheierea campaniei electorale. Răsturnare de situație pe primul loc

