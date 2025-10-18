Live TV

Un albanez a vrut să aducă în România 22 kg de canabis în trollerul din cala avionului. Cum a ambalat drogurile ca să scape

Data publicării:
captura canabis, colaj
Drogurile erau puse în pungi vidate. Sursă foto colaj: DIICOT

Aproximativ 22 kilograme de canabis, care ar fi fost introduse în ţară cu o cursă aeriană Atena - Bucureşti, au fost descoperite în trollerul unui cetăţean albanez, în urma unui flagrant delict organizat de poliţişti, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DICOT).

Lucrătorii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Ilfov, împreună cu procurorii DIICOT şi cu poliţiştii Centrului de Supraveghere şi Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi Bucureşti-Otopeni, au efectuat investigaţii în cazul unui cetăţean albanez în vârstă de 35 de ani, cercetat pentru trafic de droguri.

„Din materialul probator administrat a reieşit faptul că persoana în cauză ar fi procurat aproximativ 22 de kilograme de canabis, pe care le-ar fi introdus în România, pe cale aeriană, cu o cursă de linie pe ruta Atena - Bucureşti. Drogul de risc, ambalat în 49 de pungi vidate, a fost ascuns într-un troller (bagaj de cală), persoana cercetată fiind prinsă în flagrant delict de către poliţiştii de frontieră ai Centrului de Supraveghere şi Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi Bucureşti-Otopeni”, a transmis IGPR într-un comunicat.

La scurt timp după flagrant, bărbatul a fost reţinut pentru infracţiunile de trafic internaţional de droguri de risc şi trafic de droguri de risc.

Sâmbătă a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă a persoanei reţinute, pentru 30 de zile, informează sursa citată.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Explozie într-un bloc din Rahova.
1
Explozie puternică într-un bloc din Rahova: trei morți și 15 răniți grav. Locatar: O...
explozie
2
Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un magazin de camerele de...
Horațiu Potra
3
Cum a introdus Horațiu Potra armament în România. Alex Florența, procurorul general: „A...
ILUSTRATIE_GAZE_41_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Distrigaz, după explozia din Rahova: Sigiliul de pe robinetul închis a fost rupt vineri...
BUCURESTI - PRIMA ZI DE SCOALA - 2016
5
O învățătoare a avut în septembrie un salariu mai mic cu 700 de lei decât minimul pe...
Câte intervenții estetice are și cum arată acum milionarul român care are 9 copii cu 4 femei
Digi Sport
Câte intervenții estetice are și cum arată acum milionarul român care are 9 copii cu 4 femei
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
explozie sector 5 bis
Cum s-a produs explozia devastatoare din Rahova. Filmul tragediei
551786129_1819099658693529_5629841005058770888_n
Incendiu la subsolul unui bloc din sectorul 6, unde funcționează un...
pompieri explozie rahova 1
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi...
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_04_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
O locatară din blocul care a sărit în aer acuză: Angajatul Distrigaz...
Ultimele știri
Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu președintele Consiliului European. Ce teme au fost abordate
Raportul Corpului de Control la Salina Praid: Riscul de inundație a fost subevaluat constant
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
U.S. Navy Admiral Alvin Holsey, commander of U.S. Southern Command (SOUTHCOM)
Demisie controversată la vârful armatei americane, pe fondul războiului lui Trump cu drogurile din Venezuela. „A fost o onoare”
sigla diicot de la intrarea in sediu
Un bărbat din Bistrița-Năsăud e acuzat că pregătea un atentat terorist. El testa deja dispozitivele explozive
sigla diicot de la intrarea in sediu
Polițist de la Antidrog, acuzat că furniza informații unei grupări de traficanți din Sectorul 5. DIICOT a reținut 20 de persoane
Screenshot 2025-06-17 105944
Douăzeci de persoane au fost reținute de DIICOT în dosarul de trafic de droguri în care au fost făcute percheziții duminică
perchezitii mascati droguri
Percheziții în București, Ilfov și Olt, într-un dosar de trafic de droguri. Sunt vizați dealeri de droguri cunoscuți (surse)
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii își asumă riscuri majore ce pot schimba totul, când ciocnirea dintre Soare și Jupiter aduce o...
Cancan
Prima prognoză meteo Accuweather pentru iarna asta. Cum va fi vremea în București în decembrie 2025 și în...
Fanatik.ro
Neluțu Varga, întăriri pentru Mandorlini. A semnat pe 3 ani cu CFR Cluj. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
La 47 de ani, fostul jucător al Rapidului are o meserie surprinzătoare din care face bani mulți. „Reușesc să...
Adevărul
Cum ar putea ajunge avionul lui Putin în Budapesta: escortat de avioane turcești și sârbe, pe o rută de 5.000...
Playtech
Ce vârstă trebuie să aibă polițiștii și militarii pentru a beneficia de pensie anticipată
Digi FM
Makaveli, dus la Poliţie pentru audieri după ce a încercat să forțeze perimetrul de siguranţă din zona...
Digi Sport
Lovitură de proporții la CFR Cluj: Marian Copilu - președinte, Marius Șumudică - antrenor
Pro FM
Eminem iubește din nou. Cine este femeia care l-a cucerit iremediabil pe celebrul rapper
Film Now
Richard Gere și soția sa, Alejandra Silva, sărutat pasional pe covorul roșu. Cei doi sunt împreună de peste...
Adevarul
Dezvăluiri cutremurătoare despre cei doi copii găsiți morți într-o baltă, în Vaslui: hainele se aflau pe mal
Newsweek
Casa de Pensii anunță care pensionari nu mai primesc pensie de luna aceasta. Ce au uitat să facă?
Digi FM
Filmul crimei din București. O fată de 14 ani și-a convins iubitul să o ucidă pe mama ei: „I-a dat somnifere...
Digi World
Misterul originilor cartofului, în sfârșit rezolvat. Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare dintre două...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Iubirile lui Tom Cruise. Povești de dragoste cu actrițe celebre: „Eram înnebunită după el”. Starul american a...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu