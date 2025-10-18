Un albanez a vrut să aducă în România 22 kg de canabis în trollerul din cala avionului. Cum a ambalat drogurile ca să scape

Aproximativ 22 kilograme de canabis, care ar fi fost introduse în ţară cu o cursă aeriană Atena - Bucureşti, au fost descoperite în trollerul unui cetăţean albanez, în urma unui flagrant delict organizat de poliţişti, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DICOT).

Lucrătorii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Ilfov, împreună cu procurorii DIICOT şi cu poliţiştii Centrului de Supraveghere şi Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi Bucureşti-Otopeni, au efectuat investigaţii în cazul unui cetăţean albanez în vârstă de 35 de ani, cercetat pentru trafic de droguri.

„Din materialul probator administrat a reieşit faptul că persoana în cauză ar fi procurat aproximativ 22 de kilograme de canabis, pe care le-ar fi introdus în România, pe cale aeriană, cu o cursă de linie pe ruta Atena - Bucureşti. Drogul de risc, ambalat în 49 de pungi vidate, a fost ascuns într-un troller (bagaj de cală), persoana cercetată fiind prinsă în flagrant delict de către poliţiştii de frontieră ai Centrului de Supraveghere şi Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi Bucureşti-Otopeni”, a transmis IGPR într-un comunicat.

La scurt timp după flagrant, bărbatul a fost reţinut pentru infracţiunile de trafic internaţional de droguri de risc şi trafic de droguri de risc.

Sâmbătă a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă a persoanei reţinute, pentru 30 de zile, informează sursa citată.

Editor : B.P.