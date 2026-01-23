Live TV

Un apel la 112 a anunţat că un elev de 16 ani este inconştient într-un grup sanitar de la un colegiu important din Capitală

Data actualizării: Data publicării:
ambulanta smurd
Foto: DSU

Autorităţile au fost alertate, vineri, prin apel la 112, că un elev de 16 ani a fost găsit inconştient într-un grup sanitar de la Colegiul German Goethe din Bucureşti. Este posibil ca elevul să fi consumat un praf de coloare albă, după ore.

Surse judiciare au declarat, vineri seară, pentru News.ro, că un apel pe numărul 112, făcut în jurul orei 18.30, anunţa că, în toaleta Colegiului German Goethe din Sector 1, a fost găsit un minor de 16 ani, inconştient.

Este posibil ca adolescentul să fi consumat droguri, respectiv un praf de culoare albă, anunță sursele citate de News.ro.

Ajunse la faţa locului, echipajele de intervenţie au constat că adolescentul este conştient şi cooperant, dar va fi transportat la Spitalul Grigore Alexandrescu. 

Adolescentul ar fi consumat substanţa albă, care nu s-a stabilit deocamdată ce este, la baie, după ore.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Președintele rus Vladimir Putin.
1
Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la...
traian basescu face declaratii
2
Traian Băsescu: Acordul Mercosur este bun şi îi protejează foarte bine pe agricultori
agenti fsb
3
FSB anunță capturarea unui agent al serviciilor de informații din Republica Moldova...
Ilie Bolojan și Marcel Ciolacu.
4
Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești legenda”
Chairman of the Naalakkersuisut Jens-Frederik Nielsen speaks to the media during the European Political Community (EPC). Denmark is hosting the seventh meeting of the European Political Community (EPC). The meeting serves as a platform for informal politi
5
Premierul Groenlandei: „Nimeni nu are dreptul să încheie acorduri privind insula şi...
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a numit pe Victor Pițurcă
Digi Sport
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a numit pe Victor Pițurcă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ciprian ciucu daniel baluta
Băluță îl acuză pe Ciucu de „cinism” după ce a anunțat scumpirea biletelor STB. Replica primarului general: „Face o greșeală”
Calorifer rece
Petiție online pentru bucureșteni: cerem apă caldă și căldură în parametri normali! „ Nu mai vrem explicații, vrem soluții”
service auto
Primăria Capitalei deține un service auto fără utilitate publică, cu pierderi de milioane de lei, dar cu 11 șefi
lucrari
Problemele privind furnizarea căldurii în Bucuresti se prelungesc. Lista imobilelor afectate
girofarul unei masini de politie
Scandal violent într-un tramvai din București: pasageri bătuți cu pumnii și picioarele. Patru bărbați, puși sub acuzare
Recomandările redacţiei
EDITIE SPECIALA CF 230126_19242
Ilie Bolojan, în direct la Digi24. Premierul vorbește despre reforma...
profimedia-0330609615
Veteranii NATO, furioși după declarațiile lui Trump despre...
oameni la primarie pentru plata taxelor si impozitelor
Premieră: O primărie reduce taxele, după ce le-a mărit la începutul...
Friedrich Merz Giorgia Meloni 2
Merz și Meloni, o apropiere care schimbă jocul în UE: „Au o chimie...
Ultimele știri
„Nu mai este o lume liberă în America”: amenințarea lui Donald Trump privind Groenlanda aduce un sentiment de unitate în Danemarca
Cel mai mare val observat vreodată în Marea Mediterană. Fenomenul a lăsat în urmă pagube de 700 milioane euro pe coastele din Italia
Procurorii spanioli renunţă la cazul împotriva lui Julio Iglesias, vizat de o plângere pentru presupuse delicte sexuale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost la nunta lui Donald Trump cu Melania, acum 21 de ani. Mireasa a avut o rochie de 100.000 de...
Cancan
Cauza morții lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii săi. Primele rezultate ale...
Fanatik.ro
Olimpiu Moruțan, prezentat oficial la Rapid! Ce a declarat internaționalul român. Update exclusiv
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Mitică Dragomir nu l-a menajat nici pe Gigi Becali: „Haos! Zero! Fiecare face ce vrea la FCSB! Fără el nu...
Adevărul
Un fost senator anchetat de DNA a pus capăt politicii și s-a preoțit la o mănăstire din Bucovina
Playtech
Anul școlar 2026-2027 ar putea începe mai devreme: proiectul Ministerului Educației schimbă vacanțele și...
Digi FM
Camelia Voinea, prima reacție după ce soțul ei a anunțat divorțul pe Facebook: „E o exagerare cauzată de...
Digi Sport
Denis Alibec și-a găsit echipă: la 4.700 de kilometri de București!
Pro FM
Face 48 de ani în vară, dar pare de 20. Fosta lui Lewis Hamilton și Grigor Dimitrov e perfectă în costum de...
Film Now
Noi detalii despre relația pe care Kevin Costner o are cu o femeie mai tânără decât el cu 25 de ani: „A...
Adevarul
O clădire‑simbol a Bucureștiului, monument istoric, scoasă la vânzare. Un milionar român, printre cei...
Newsweek
Instanța impune o nouă formulă de calcul a pensiei: Majorează punctajele cu 50% și schimbă stagiul de cotizare
Digi FM
Turism litoral, 180 de zgârie-nori și copii ale unor orașe precum Dubai și Doha, planurile ginerelui lui...
Digi World
Ce se întâmplă, de fapt, cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci ouă, potrivit unui cardiolog
Digi Animal World
Polițist din Florida, viral după ce a „arestat” un emu fugar pe șosea: „N-am mai încătușat niciodată o pasăre”
Film Now
Jason Momoa, în centrul atenției alături de iubita lui, mai tânără cu 13 ani. A sărutat-o și i-a oferit...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat