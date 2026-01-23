Un apel la 112 a anunţat că un elev de 16 ani este inconştient într-un grup sanitar de la un colegiu important din Capitală

Autorităţile au fost alertate, vineri, prin apel la 112, că un elev de 16 ani a fost găsit inconştient într-un grup sanitar de la Colegiul German Goethe din Bucureşti. Este posibil ca elevul să fi consumat un praf de coloare albă, după ore.

Surse judiciare au declarat, vineri seară, pentru News.ro, că un apel pe numărul 112, făcut în jurul orei 18.30, anunţa că, în toaleta Colegiului German Goethe din Sector 1, a fost găsit un minor de 16 ani, inconştient.

Este posibil ca adolescentul să fi consumat droguri, respectiv un praf de culoare albă, anunță sursele citate de News.ro.

Ajunse la faţa locului, echipajele de intervenţie au constat că adolescentul este conştient şi cooperant, dar va fi transportat la Spitalul Grigore Alexandrescu.

Adolescentul ar fi consumat substanţa albă, care nu s-a stabilit deocamdată ce este, la baie, după ore.

