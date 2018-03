Un buzoian și-a închiriat casa unei familii adeptă a cultului Martorii lui Iehova. Ce a găsit în subsolul imobilului, după ce aceasta a plecat pe furiș

Surpriză de proporții pentru un buzoian care și-a închiriat apartamentul unei familii adeptă a cultului Martorii lui Iehova. Aceștia au lăsat în urmă un adevărat dezastru și datorii de câteva mii de lei la utilități.

Foto: adevarul.ro

Familia, formată din doi adulți și patru copii, a părăsit locuința pe furiș. În interior amenajaseră o adevărată crescătorie pentru ciuperci, scrie adevarul.ro.

Ciupercăria funcționa în sufrageria apartamentului de trei camere închiriat, dar și la subsolul blocului.

George Bratu, proprietarul imobilului, a declarat că nu i-a văzut foarte des pe membrii familiei, aceștia fiind des plecați la întruniri ale cultului religios din care făceau parte.

„Am fost sunat de chiriaş săptămâna trecută pentru a-mi spune că se mută, că îi este ruşine să mă întîlnească şi că îmi lasă cheia în cutia poştală. Nu facturi plătite, chitanţe, nimic. Mai mult, în casă am găsit dezastru: apa curgea, o uşă distrusă, mizerie, pământ, rumeguş, scânduri. (...) Din cauza lor am acum de plătit 1.150 de lei la gaze, 600 de lei la întreţinere şi 500 la curent. De asemenea, stricăciunile se ridică la peste 1.000 de lei. Am încercat să vorbesc cu ei la adunare, am luat legătura cu Bătrânul comunităţii, care părea om cumsecade, însă nu s-a întâmplat nimic”, a spus proprietarul apartamentului, care a mizat pe corectitudinea unor oameni religioși.

Proprietarul imobilului spune că mizează acum pe membrii comunității religioase, care să convingă familia să-și îndrepte greșeala. În caz contrar, spune că va depune plângere la poliție.