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Un copil de 4 ani din Bacău este căutat de poliţişti, jandarmi şi pompieri, după ce a dispărut de acasă

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Foto: Poliția română
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Un copil în vârstă de 4 ani, din localitatea Dofteana, este căutat de poliţişti, pompieri, jandarmi şi voluntari, după ce miercuri a dispărut de acasă, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău.

„La data de 24 septembrie 2026, poliţiştii din Oneşti au fost sesizaţi cu privire la plecarea voluntară a minorului Avram Iosif Laurenţiu, de 4 ani, din comuna Dofteana. Minorul ar fi plecat voluntar de la adresa de domiciliu, însă nu a revenit până în prezent", a transmis IPJ Bacău, potrivit Agerpres.

La momentul plecării, minorul era îmbrăcat cu pantaloni lungi de culoare gri, tricou albastru şi era desculţ.

„Operaţiunile de căutare şi salvare sunt în desfăşurare, iar forţele mobilizate în teren au fost suplimentate pentru găsirea minorului", a mai precizat IPJ Bacău.

Poliţiştii roagă persoanele care deţin informaţii care pot conduce la găsirea copilului sau care îl observă, să apeleze de urgenţă 112 ori să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie.

Editor : M.B.

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